媚比琳「超持久霧感液態唇膏」，剛上市便稱霸台灣液態唇膏市場，成為市佔率最高的唇彩系列。今年秋冬推出全新「新奶茶色系」換上限量黑蓋包裝限定登場！

「超持久霧感液態唇膏」擁有市場上絕無僅有的三大唇膏特點，16H超持久、不掉色、不沾杯，高度舒適及持久力讓消費者愛不釋手，高質感霧面質地，一抹超顯色，搭配新研發菱形刷頭，立體凹槽設計沾取高顯色膏體，精準勾勒唇峰、唇角等細微線條，讓高飽和度的色彩迅速勾勒出乾淨、完整的豐盈線條，顛覆霧面唇膏的厚重感，如絲綢般輕盈服貼唇面弧度！

超持久霧感液態唇膏「新奶茶色系」全新4色。（圖／邱映慈攝影）

媚比琳今年秋冬全新推出絕美「新奶茶色系」，精選4款奶茶特調新色注入「超持久霧感液態唇膏」，為秋冬唇妝添上一層浪漫暖意，其中限量色「#265焦糖奶茶」秋冬最甜的溫柔奶茶色，濃郁橘色調一抹顯白，散發低調優雅氣息；限量色「#270可可拿鐵」甘苦帶甜的經典可可棕色，輕抹雙唇之間宛如復古女伶般自帶優美氣場；「#255柑橘伯爵」甘甜圓潤平順的裸茶棕色，一抹帶出溫柔婉約甜美佳人感；「#260莓果歐蕾」綿密飽滿的甜美粉棕調，上唇後顯白又溫柔，不論淡妝或濃妝都能搭配出自然好氣色，今年秋冬人人都能成為氣質小姐姐！

超持久霧感液態唇膏「新奶茶色系」唇部試色。（圖／品牌提供）

「超持久霧感液態唇膏」今年秋冬換上新星砂黑蓋外衣，搭配玫瑰燙金字樣及新奶茶色系4款最夯新色外殼，一躍成為唇膏界時尚主秀！不只外包裝改版更加有層次，從顏色、質地到刷頭也是讓人愛不釋手，擦上三十秒後，完美包覆雙唇，綻放飽和色澤，緊緊服貼唇部不掉色，享受完美霧感唇妝，制霸各大掉色場合，用餐、品酒都能優雅完食，就算吸管或杯口也不怕唇印殘留，戴口罩也能維持完美色彩，給妳超持久的溫柔奶茶完美唇妝！

超持久霧感液態唇膏「255柑橘伯爵」，質地呈現霧面絲絨感，極輕盈不厚重。（圖／邱映慈攝影）

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★公佈時間 ｜ 2020/10/22

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