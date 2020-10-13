美國輕量配件包包品牌LeSportsac再度邀請深受大小朋友喜愛的Hello Kitty躍上LeSportsac包款，這一次Kitty和三麗鷗家族的朋友們將一同到紐約展開趣味的冒險！

SANRIO x LeSportsac聯名系列融合紐約及Kitty經典蝴蝶結元素，以紅、灰、黑作為三大主題色，帶來可愛又不失都會感的豐富包款。主題印花《Hello Kitty捉迷藏》將錯落有致的挑高穹頂、直聳雲霄的紐約摩天大樓作為背景，Kitty和美樂蒂、大眼蛙等好友們乘著滑翔翼與飛機漂浮在高空中，趣味的圖樣結合LeSportsac經典包型，完美呈現Hello Kitty與朋友們的迷人樣貌。

Hello Kitty躍上超萌輕量包 最可愛的都會感話題聯名（圖／品牌提供）

招牌討喜的正紅色加上蝴蝶結，Kitty最具代表性的元素當然不能少！SANRIO x LeSportsac聯名系列中另一主題印花便是以蝴蝶結作為基底，布面採用造型洞洞設計，透出內層粉嫩的色彩，讓視覺上更增層次感；同時在包包提把上，更繫上蝴蝶結造型，滿滿的蝴蝶結絕對讓人少女心爆發！如果喜歡低調一點的作風，也有經典黑色可以選擇，一網打盡Kitty粉絲們的心。

Hello Kitty躍上超萌輕量包 最可愛的都會感話題聯名（圖／品牌提供）

除了主題印花之外，SANRIO x LeSportsac 聯名系列同時也推出單一特色包款，為三麗鷗粉絲們帶來無限驚喜。《Hello Kitty出門去車型包》，展示Kitty坐上紐約計程車的模樣，前方車門還有魔鬼氈開門設計，十足趣味！另外也有Kitty領軍三麗鷗家族的朋友們現身化妝包與卡片夾，粉嫩又可愛的設計，絕對會再度掀起一股搶購熱潮！

Hello Kitty躍上超萌輕量包 最可愛的都會感話題聯名（圖／品牌提供）

為促進社會公益和環境意識，此次聯名系列中也推出《Hello Kitty七彩寫生》印花，呼應聯合國的永續發展目標。在彩虹色的鑲邊中融入了永續發展目標（SDG）的其中6種顏色，展現品牌的環保意識精神。