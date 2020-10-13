英國東倫敦時尚品牌ALLSAINTS，自1994年以來，深受中外名人喜愛，品牌皮衣更是ALLSAINTS最令人夢寐以求的代表性單品，今年2020秋冬，ALLSAINTS全新浪潮「新波希米亞The New Bohemians」，10月7日晚間以盛大的「ALLSAINTS ALL-TIME皮衣慶典」襲捲時尚圈。

當天邀請金曲嘻哈天團《頑童MJ116》成員瘦子E.SO、超強R&B女聲Karencici 與台灣人氣饒舌歌手莫宰羊，於時尚展演空間NUZONE，率性演繹秋冬新品與新浪潮迷你演唱會，向1970年的電影「迷幻演出 Performance」致敬，成爲臺北2020年最重要的時尚與音樂盛事。

瘦子霸氣登ALL-TIME皮衣慶典 率性演繹秋冬新浪潮（圖／品牌提供）

ALLSAINTS品牌好友新生代饒舌團體CHING G SQUAD (RED/ ChrisFlow)、宇宙人樂團、藝人林逸欣、唯有機品牌創辦人IRIS艾莉絲、演員陳昊森、表演藝術新秀陳紹恩、創作歌手孫盛希、演員薛仕淩、藝人徐新洋、歌手閻奕格、演員藍鈞天、音樂藝術經紀人陳雨柔、百老匯演員胡世恩、歌手SOA、DJ JIMMY、音樂人Bjack到場，感受ALLSAINTS充滿「態度、個性、創造力」生活方式！

瘦子霸氣登ALL-TIME皮衣慶典 率性演繹秋冬新浪潮（圖／品牌提供）

源自英國東倫敦的時尚品牌ALLSAINTS，於1994年創立，目前已展店至世界各地。ALLSAINTS强調獨立自主的精神，幷擁有數位思維，設計原創男女裝成衣與包款系列。目前品牌分佈26國，從店內設計裝潢到全球網路平臺，及所有系列商品設計製作，皆由 ALLSAINTS一手包辦，目前擁有超過250家的直營店、專賣店、特許經銷店以及暢貨中心，橫跨歐洲、美洲、亞洲以及中東。