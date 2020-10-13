南韓女星Jessi (제시)以美艷臉蛋、167cm身高及歐美型的前凸後翹身材聞名，不同於一般韓國女星的姐姐系清新路線，她不科學的傲人豪乳可說是招牌特徵，加上渾厚有磁性的美聲，以前衛作風稱霸饒舌女神地位，近期更因7月推出超強洗腦神曲《NUNU NANA》再度爆紅。

向來尺度很大的Jessi從不吝嗇展現身材，近日，她在IG上PO出一身All black穿搭，從短版背心、黑色皮革運動褲到跟高跟靴，都以性感的全身黑搭法出場，貼身小背心緊緊包住她的上圍，讓凹凸有致的曲線更明顯，尤其胸前的Y字項鍊意外卡在事業線上，令粉絲們看了超害羞。

在 Instagram 查看這則貼文 Jessi / 제시（@jessicah_o）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 18 日 下午 5:01 張貼

Jessi不僅身材火辣，她的穿搭風格更是走在潮流尖端，先前她也曾穿出一身渲染設計的馬甲內衣，搭配 Ambush 與 Bvlgari 聯名的限量包款，只見胸前的細線差點撐不住她的渾圓美胸，惹火程度破表。

在 Instagram 查看這則貼文 Jessi / 제시（@jessicah_o）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 25 日 上午 5:41 張貼

近期Jessi更登上韓國綜藝節目《玩什麼好呢？》，與性感歌姬李孝利、傳奇天后嚴正化、饒舌歌手和「MAMAMOO」成員華莎組隊，打造火辣的專屬女團「退貨遠征隊」（환불원정대），近日也同時釋出宣傳照，4人合體畫面才剛發出就吸引超過57萬人按讚，話題十足。