陳妤和林映唯在《可不可以，你也剛好喜歡我》飾演一對好姊妹，因同時愛上曹佑寧而成為情敵，在「愛情」與「友情」之中陷入兩難。但在現實中，陳妤和林映唯其實是典型的「重友輕色」，友情戰勝了愛情，會為了成全閨蜜好友而選擇退讓。

陳妤和林映唯在電影中陷入愛情與友情的兩難，但現實中兩人都是「重友輕色」，會把友情擺第一，忍痛退讓。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／ISSEY MIYAKE）
陳妤和林映唯在電影中陷入愛情與友情的兩難，但現實中兩人都是「重友輕色」，會把友情擺第一，忍痛退讓。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／ISSEY MIYAKE）

「當我的閨蜜真的很幸福！」陳妤笑說，她是典型的金牛座，感情很慢熱，也很反動，不易被人發現，國小時曾和好友喜歡同一個男生，她不僅退讓，還幫好友告白成功，看著人家談戀愛，自己則只能暗自傷心、默默祝福，「我不會和閨蜜搶男友，看似很酷、很講義氣，其實我是沒膽的小孬孬！」

林映唯的戀愛經驗不多，但她笑說，國中時她曾陷入如電影中的兩難，為了友情她寧可退出，最後三人還是好朋友。「但我很欣賞電影中依靜這個角色，追求愛情本來就需要勇氣，很勇敢，但也容易受傷，很為她心疼！」陳妤和林映唯在戲裡戲外都是好閨蜜，為本報三宅一生（ISSEYMIYAKE）時尚棚拍專題再度合體，將戲中的角色延伸到攝影棚，有時親暱互動，有時又為了搶Bao Bao包大打出手，戲劇感十足，完美詮釋好閨蜜之間的糾結情愫，讓人忍俊不住。

陳妤和林映唯合體拍攝ISSEY MIYAKE時尚專題，好姊妹演出搶BAO BAO包的情境戲碼，趣味十足。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／ISSEY MIYAKE）
陳妤和林映唯合體拍攝ISSEY MIYAKE時尚專題，好姊妹演出搶BAO BAO包的情境戲碼，趣味十足。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／ISSEY MIYAKE）
ISSEY MIYAKE波漾鋁金BAO BAO經典包，4萬1600元。（ISSEY MIYAKE提供）
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ISSEY MIYAKE波漾鋁金BAO BAO手拿包，2萬9600元。（ISSEY MIYAKE提供）
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ISSEY MIYAKE皮質信封BAO BAO肩背包，2萬5600元。（ISSEY MIYAKE提供）
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ISSEY MIYAKE礫紋透光BAO BAO矩形包，1萬3600元。（ISSEY MIYAKE提供）
ISSEY MIYAKE礫紋透光BAO BAO矩形包，1萬3600元。（ISSEY MIYAKE提供）
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