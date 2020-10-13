日本精工表（SEIKO）發表Presage系列年度新款Sharp Edged Series腕表，標榜日本特有的傳統工藝，表盤採用傳統麻葉圖騰，並融入內歛高雅的日本傳統色調，再結合現代高科技的製表技術，傳統與現代對比，經典與摩登呼應，要與瑞士腕表一別苗頭。

腕表的外觀融入俐落線條和幾何立體的設計，猶如切割打磨後的鑽石，最特別的是表盤的設計，是以日本一千年前平安時代的傳統麻葉圖案為主題，在日本，麻葉圖騰即是希望、成功與平安健康的象徵，腕表選用了四種日本傳統色，「藍鐵」是靛鐵色，「白練」帶有純白光澤的絲綢珠光色，「常盤」是深綠葉色，「媒竹」為煙燻過後的棕竹色，都是取材自大自然的色調。

為保護腕表不被刮傷，表殼和表帶採用鑽石鍍膜 (Diamond Shield)防刮處理，可讓亮度更加持久，搭載Seiko獨有自製機芯「6R35」，具70小時動力儲存。

Seiko的Presage系列Sharp Edged腕表，深綠「常盤」表盤上刻有日本傳統麻葉圖騰，3萬2000元。（SEIKO提供）