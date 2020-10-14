大陸女星閆妮擁獨特的豔麗臉蛋和姣好身材，演技精湛的她演活了多部膾炙人口的作品，今年8月，更以電視劇《少年派》打敗孫儷，獲得第26屆上海電視節白玉蘭獎最佳女主角肯定，是著名的實力派演員代表。近日，閆妮穿上火辣禮服出席電影節活動，再次讓網友們大嘆「太驚豔」。

近日，閆妮亮相第7屆絲綢之路國際電影節，她選穿一套黑色斜肩禮服大秀好身材，大尺度滑出一半直角肩，全身更有著亮片點綴，以貼身剪裁展現完美身材，尤其腰部的的褶皺設計成功襯托出纖腰，搭配上高馬尾辮子頭，一改過去的典雅形象，整體造型乾淨利落，女明星氣場全開。

49歲女星閆妮穿上火辣禮服出席電影節活動。（圖／摘自微博@素描闫妮）

粉絲們看了閆妮一系列寫真也紛紛狂讚：「怎麼做到50了還這麼好身材跟美貌？」、「臟辮造型太霸氣」、「颯爽英姿又不失溫柔」、「好一個沉魚落雁閉月羞花的絕世美人兒」、「自然美才是真的美」、「風韻猶存的佟湘玉」等。

49歲女星閆妮穿上火辣禮服出席電影節活動。（圖／摘自微博@素描闫妮）

除了精湛演藝實力，今年49歲的閆妮保養得宜，縱使奔向5字頭，依舊維持凍齡美貌及纖瘦身材，169cm的身高配上絕佳比例，讓她宛如天生衣架子，就連禮服類都撐得起來，被廣大粉絲封為「不老女神」當之無愧。