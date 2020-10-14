孫儷今年滿38歲，肌膚狀況和體態仍然維持很棒的狀態，除了勤於保養以外，他也非常注重食補，難怪能養出讓人羨慕的美肌！很多人會問孫儷是用什麼保養品，他覺得保養品很重要，但是更重要的是吃對食物，才可以由內而外的滋潤肌膚，就不會有乾燥的問題。
孫儷分享秋天要特別注意「潤燥」，因為秋天很多人容易上火，皮膚會特別乾，秋天要多吃白色的食物，像是梨子、白木耳、山藥、蓮子、百合，這些也是孫儷常吃的食物。孫儷覺得養成良好的飲食習慣真的非常重要，因此他平時也非常有興趣收集關於保養、養生的飲食資訊。
想要擁有白嫩的肌膚，孫儷提醒有些食物在曬太陽前不能吃！他說曾有一個皮膚科醫生和他分享曬太陽前有些食物是不能吃的，因為這些食物容易引起「光過敏（光敏感）」，像是檸檬、柳橙、無花果、鳳梨、胡蘿蔔、香菇、小黃瓜、紫蘇、芹菜，吃了容易讓肌膚吸收光源、產生色斑，因此他在要日曬前對這些食物絕對忌口。
孫儷分享自己的飲食習慣很簡單，盡量不吃加工食品，常常用水煮的方式來處理蔬菜和肉類，再沾點鹽巴簡單調味就好。除了能降低吸收的熱量、避免吃太鹹水腫等好處，孫儷還覺得簡單調味反而更能判斷食材的好壞，用太多醬料就算是不好的食材也會好吃，無形中可能會吃下過多不好的食物，將會影響健康和養生。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。