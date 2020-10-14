孫儷今年滿38歲，肌膚狀況和體態仍然維持很棒的狀態，除了勤於保養以外，他也非常注重食補，難怪能養出讓人羨慕的美肌！很多人會問孫儷是用什麼保養品，他覺得保養品很重要，但是更重要的是吃對食物，才可以由內而外的滋潤肌膚，就不會有乾燥的問題。

孫儷分享秋天要特別注意「潤燥」，因為秋天很多人容易上火，皮膚會特別乾，秋天要多吃白色的食物，像是梨子、白木耳、山藥、蓮子、百合，這些也是孫儷常吃的食物。孫儷覺得養成良好的飲食習慣真的非常重要，因此他平時也非常有興趣收集關於保養、養生的飲食資訊。

在 Instagram 查看這則貼文 🧡🎈（@lovemengmeng_）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 9 日 上午 4:37 張貼

想要擁有白嫩的肌膚，孫儷提醒有些食物在曬太陽前不能吃！他說曾有一個皮膚科醫生和他分享曬太陽前有些食物是不能吃的，因為這些食物容易引起「光過敏（光敏感）」，像是檸檬、柳橙、無花果、鳳梨、胡蘿蔔、香菇、小黃瓜、紫蘇、芹菜，吃了容易讓肌膚吸收光源、產生色斑，因此他在要日曬前對這些食物絕對忌口。

在 Instagram 查看這則貼文 Carrie_StarswJewellery（@carrie_starswjewellery）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 9 日 下午 9:55 張貼

孫儷分享自己的飲食習慣很簡單，盡量不吃加工食品，常常用水煮的方式來處理蔬菜和肉類，再沾點鹽巴簡單調味就好。除了能降低吸收的熱量、避免吃太鹹水腫等好處，孫儷還覺得簡單調味反而更能判斷食材的好壞，用太多醬料就算是不好的食材也會好吃，無形中可能會吃下過多不好的食物，將會影響健康和養生。