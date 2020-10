FENDI 開心地宣布自10月起官方正式上線全新數位企劃「F is For…Featuring」!FENDI 將會在接下來三個月與不同的時尚藝名人、同時也是FENDI 品牌好友合作,十月同時也是此次計畫首位合作藝人為Madison Bailey麥迪遜·貝利。

在Instagram上擁有超過300萬粉絲的Madison Bailey因飾演Netflix影集《Outer Banks》主角而一舉成名,《Outer Banks》同時也獲得2020 E! People’s Choice Awards多項大獎提名,包括:THE SHOW OF 2020, THE DRAMA SHOW OF 2020 以及 THE BINGEWORTHY SHOW OF 2020。

影集女王麥迪遜貝利小可愛藏事業線 性感辣秀雕花圖騰包(圖/品牌提供)

此外,這位超級新星也榮登 Variety’s Power of Young Hollywood List of 2020 以及時尚雜誌 V Magazine,星途一片明亮。

麥迪遜·貝利表示:「今天我非常非常開心地宣布我成為@fisforfendi 大使,十月我將代理F is For... @fendi Instagram帳號,我急切地想要跟大家分享所有一切。這就是我!這就是F is for...Featuring!」

F is For是FENDI一直以來為年輕族群所打造的平台,身為首位合作藝人的Madison Bailey以輕盈的舞姿擺動著手上的FENDI PEEKABOO ISEEU MEDIUM,粉色是俏皮的象徵,雕花變形蟲圖騰設計為過往的Peekaboo包款增加新意,而Madison Bailey古靈精怪的大眼睛在鏡頭下也為整體造型增添了活力元素。FENDI也將在接下來兩個月也將會與不同神秘嘉賓合作,敬請期待。