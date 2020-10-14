FENDI 開心地宣布自10月起官方正式上線全新數位企劃「F is For…Featuring」！FENDI 將會在接下來三個月與不同的時尚藝名人、同時也是FENDI 品牌好友合作，十月同時也是此次計畫首位合作藝人為Madison Bailey麥迪遜·貝利。

在Instagram上擁有超過300萬粉絲的Madison Bailey因飾演Netflix影集《Outer Banks》主角而一舉成名，《Outer Banks》同時也獲得2020 E! People’s Choice Awards多項大獎提名，包括：THE SHOW OF 2020, THE DRAMA SHOW OF 2020 以及 THE BINGEWORTHY SHOW OF 2020。

影集女王麥迪遜貝利小可愛藏事業線 性感辣秀雕花圖騰包（圖／品牌提供）

此外，這位超級新星也榮登 Variety’s Power of Young Hollywood List of 2020 以及時尚雜誌 V Magazine，星途一片明亮。

麥迪遜·貝利表示：「今天我非常非常開心地宣布我成為@fisforfendi 大使，十月我將代理F is For... @fendi Instagram帳號，我急切地想要跟大家分享所有一切。這就是我！這就是F is for...Featuring！」

影集女王麥迪遜貝利小可愛藏事業線 性感辣秀雕花圖騰包（圖／品牌提供）

F is For是FENDI一直以來為年輕族群所打造的平台，身為首位合作藝人的Madison Bailey以輕盈的舞姿擺動著手上的FENDI PEEKABOO ISEEU MEDIUM，粉色是俏皮的象徵，雕花變形蟲圖騰設計為過往的Peekaboo包款增加新意，而Madison Bailey古靈精怪的大眼睛在鏡頭下也為整體造型增添了活力元素。FENDI也將在接下來兩個月也將會與不同神秘嘉賓合作，敬請期待。