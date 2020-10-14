23歲美國名媛凱莉詹娜（Kylie Jenner），是美國卡戴珊詹娜家族（the Kardashian-Jenner family）最年輕的繼承人，因此被封為金家小妹，過去因和姊姊們一起出現在真人秀《與卡戴珊一家同行》中打開知名度，後續更推出自己的專屬節目《凱莉私生活》，成為眾多少女追隨的時尚指標。近日，Kylie發出自己穿上一套洞洞裝的辣照大秀身材，超狂腰身讓網友們看得目瞪口呆。

Kylie Jenner作風前衛大膽，早在20歲那年就與饒舌歌手崔維斯·史考特（Travis Scott）生下萌娃Stormi，就連穿搭尺度也堪稱麻辣等級，時不時在IG上發出穿搭，總能瞬間引發話題。

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在 Instagram 查看這則貼文 Kylie 🤍（@kyliejenner）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 4 日 下午 5:03 張貼

先前，Kylie Jenner表示，自己在翻閱舊照片時發現了尚未公開的美照，只見她帶上墨鏡面對鏡子自拍，身穿黑色連體衣，雖然看似包緊緊，卻全身都是洞，隱約可見淺色內衣及黑色三角小褲，婀娜多姿的曲線相當驚人，尤其ㄦ字腰線條緊緻，絲毫不像當了媽媽的人。

在 Instagram 查看這則貼文 Kylie 🤍（@kyliejenner）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 7 日 下午 2:09 張貼

在炎熱的天氣中外出，Kylie Jenner更不忘耍辣秀身材，選穿銀色平口背心，豐滿的上圍簡直快彈出布料，葫蘆美腰也令人看了血脈噴張。