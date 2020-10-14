26歲大陸女星陳都靈擁有一張清純樸素的初戀臉，她在2013年登上全國高校校花校草評選網站 Facejoking 的女神排行榜，以天然無害的高顏值奪下榜首而走紅，被譽為「中國第一校花」，氣質臉蛋深受不少男性粉絲喜愛。
近日，陳都靈亮相2020江山如畫國慶音樂會，她身穿一襲明藍色單肩小禮裙登場，大秀半邊的白皙酥胸，模樣清新淡雅，仙氣噴發的造型就像一隻蝴蝶，絕美氣場廣受好評。
陳都靈身材勻稱纖瘦，擁有高挑的168cm身高，更靠清秀的面孔就圈粉無數，粉絲們看了美照也紛紛大讚：「太仙啦」、「戒指項鍊都很漂亮哎」、「你真的迷死人了」、「都靈姐姐你就是個小蘿莉」、「好白好漂亮」、「這套好適合公主殿下」等。
早在2014年，剛出道一年的陳都靈就成功出演蘇有朋執導的電影《左耳》，更在電影中拿下女主角資格飾演「李珥」，2019年則出演電視版《七月與安生》中七月一角，事業運一帆風順，未來發展備受看好。
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