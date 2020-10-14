45歲台灣女星許路兒（Lure Hsu）以天使般的美顏走紅，從白皙皮膚到身材曲線都宛如少女，過去曾經因「長得太年輕」紅到登上英國媒體《每日郵報》報導，是演藝圈中公認的凍齡女神。近日，她發出在衣櫃前自拍的辣照，超狂的長腿令人看了全戀愛。

許路兒是女星許維恩的大姐，一家人都擁有精緻姣好的面孔及身材，她時不時就會在社群平台上分享獨特的個人穿搭圈粉，近日，她發出美圖自拍，只見她穿著OL風格的裸粉色襯衫上衣，下半身則是超短黑色熱褲，讓整雙長腿一覽無遺，逆天腿長甚至長到畫面塞不下，窈窕曲線一曝光立刻引起一陣騷動。

在 Instagram 查看這則貼文 ⭐️許路兒LureHsu⭐️（@lurehsu）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 1 日 上午 5:15 張貼

除了許路兒的美麗模樣吸引人，也因此意外公開她身後衣櫃的真實樣貌，雖是擁有大量衣服的女明星，卻整齊到驚豔眾人，引起網友們接連讚嘆：「好整齊！跟我的差好多」、「這張太辣了但你的美我扛得住」、「腿超美羨慕哪~~」、「美死了」、「感覺妳有點茫」等。

在 Instagram 查看這則貼文 ⭐️許路兒LureHsu⭐️（@lurehsu）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 11 日 上午 5:42 張貼

許路兒目前已是高人氣的時尚KOL，但私下的她更是多才多藝的設計師，擁有專屬個人品牌「LURE HSU」，靠著超強穿搭功力，直接晉升活招牌，目前在Instagram上已吸引超過81.8萬粉絲喜愛。