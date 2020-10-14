台灣女星巫苡萱以32D、24、33的惹火三圍及天使臉孔走紅，目前在中華職棒桃猿隊專屬啦啦隊「Rakuten Girls」擔任隊長，人氣居高不下，近日，她衝綠島玩耍，同時曬出大尺度泳裝照，胸前的好身材讓大批網友們看了目瞪口呆。

巫苡萱表示，來綠島必須做的事情就是到「朝日溫泉看日出」，近日，她特別趁著空閒時間衝台東圓夢，更發文寫下：「昨天很早就躺平就為了早起，邊泡溫泉邊賞日出好愜意！」照片中，巫苡萱穿上超集中的爆乳款比基尼，看似素顏的她綁起頭髮，露出精緻的臉蛋，不過超巨的D級上圍實在太搶眼，單薄的比基尼差點包不住，X型美胸讓粉絲們看了目不轉睛。

在 Instagram 查看這則貼文 巫苡萱 ❤（@avawu0726）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 12 日 上午 3:55 張貼

在另一張照片中，巫苡萱側身入鏡，讓超翹蜜桃美尻佔滿畫面，纖瘦的腰依稀可看見性感刺青，模樣火辣誘人，不愧是身高160CM的性感小隻馬，養眼畫面讓不少人看了直呼：「第一張亮度太亮了」、「好美」、「苡萱是台灣精品穿這件泳衣好好看」、「那個屁股~那個胸部~啊斯~」、「真的是美的好任性」等。

除了曬辣照，巫苡萱更分享當天的經歷，她先表示，「老闆建議我們煮雞蛋跟玉米，但沒想到泡完溫泉我的早餐就被ㄎㄧㄤ走了，最後只好餓肚子回家。」不過，她也樂觀認為看到美景已經心滿意足了。

在 Instagram 查看這則貼文 巫苡萱 ❤（@avawu0726）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 3 日 上午 11:06 張貼

巫苡萱本名巫雅慧，有阿美族血統，天生有著白皙童顏，保養得宜的她絲毫看不出已經34歲，魔鬼身材讓她一路從球界紅進演藝圈，先前也曾推出個人寫真書《天天和你在苡起》。