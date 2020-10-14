知名百萬Youtuber魚乾推出的涮嘴零食品牌「魚乾的魚乾」，今隆重上市新口味！此次規劃了嗆辣口味的「激辣椒麻花生小魚乾」，來挑戰吃貨們的味蕾，更邀請廣受年輕族群喜愛的百萬Youtuebr聖結石，一起來攜手合作聯名款，將聖結石所推出又辣又香的調味香料「聖粉－麻辣鍵盤俠口味」，融入到鮮甜的小魚乾裡，迸出嗆辣新滋味！

Youtuber魚乾和聖結石，除了致力創作出更好的影音作品外，也不斷在不同領域中尋找新的挑戰與突破。近年，友好的兩人不約而同，紛紛投入食品領域，將自己在內容創作上的創意，延伸發揮於食品設計中。一位推出零食，另一位則推出調味粉，恰巧能相互結合出新口味！兩人便決定大膽嘗試，以品牌聯名的方式推出食品新口味，期待做出可以讓觀眾一口接著一口，搭配觀賞Youtube影音，邊吃邊看的涮嘴零食「激辣椒麻花生小魚乾」於是誕生。

激辣椒麻花生小魚乾。（圖／品牌提供）

「魚乾的魚乾」品牌團隊對於原料選擇及製作過程，總是相當堅持與謹慎。相當具代表性的「花生小魚乾」系列，特別選用澎湖直送的丁香魚小魚乾，為了提供消費者最佳鮮味，現撈的丁香魚上岸後即馬上烹煮，鎖住小魚的新鮮度，並堅持進行太陽光下4至6小時的曝曬，以大自然溫和的方式淡化腥味，最後再送進烤箱低溫烘焙，產出品質優良又香味四溢的丁香魚小魚乾。

小魚乾最好的涮嘴良伴：椒麻花生和聖粉，一點也不馬虎。椒麻花生採用獨門的繁複製程及特製辣椒油配方，搭配上採用鬼椒、秦椒、匈牙利紅椒粉等上等香料的聖粉，與小魚乾攪和一起，堆疊出多層次的口感與營養。此次「激辣椒麻花生小魚乾」聯名款，特地為愛吃辣的老饕們準備5小包聖粉，四個辣到爽的不同程度，想吃多辣，就有多辣！多重味覺饗宴在口中越嚼越回味無窮，無論在專注工作或讀書時刻、放鬆休息觀賞 Youtube影音時刻、懶得出門買宵夜的時段，都適合打開一包品嚐，讓人想一吃再吃！