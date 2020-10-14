PONY EFFECT水透光妝前防護乳為品牌全年暢銷單品，年銷售破十萬支，是Urcosme隔離排行榜的TOP3常勝軍，更是網友激薦「必回購彩妝」TOP10！下半年再推姊妹款神級單品，新品「水透零毛孔妝前乳」正式加入絕對持妝底妝家族！

添加水薄荷萃取、天然角鯊烷、海洋膠原微球及維他命E，外號「妝前小熨斗」的全新神品最大看點就是舒緩控油、柔焦毛孔。對於毛孔、紋路、油份全方位控制，油光一推瞬吸，毛孔一秒平滑，水潤的乳霜質地拌入水薄荷萃取，補孔、控油，臉蛋卻依舊清爽水潤，搭配最佳水分防守員：天然無色的角鯊烷，在肌膚表層形成保護膜，防止水分流失，強效保水再鎖水。最強「妝前小熨斗」就是要你打好肌底、完美持妝一整天！

水透零毛孔妝前乳外號「妝前小熨斗」，可以將妝前的肌膚調整為較為平滑的狀態。（圖／品牌提供）

此次神級新秀妝前乳搭配品牌暢銷冠軍水透光妝前防護乳，PONY EFFECT底妝STAY FIT企劃強勢來襲，不只身材，臉蛋也要一起增肌減脂，打穩底肌就像練好核心一樣重要。只要在底妝之前使用兩樣PONY EFFECT打底神隊友，兩步驟讓粉底的妝效更加分！

STEP1：使用水透光妝前防護乳，勘比妝前吸油機！內含「控油保水聚合網」，兼具控油及保濕效果，幫助肌膚油水平衡、調控膚況。擁有最高防曬係數、隔阻紫外線好安心。

使用水透光妝前防護乳，肌膚透出自然光澤。（圖／品牌提供）

STEP2：全臉打上良好基礎後，接著使用水透零毛孔妝前乳，將女孩最在意的毛孔明顯處或是紋路凹洞的部位輕拍填補，讓肌膚撫平為「無油無粒」的平滑膚質！

使用水透光妝前防護乳、水透零毛孔妝前乳後再使用底妝，肌膚呈現「無油無粒」的平滑膚質。（圖／品牌提供）

▍活動

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★獎品內容 ｜ PONY EFFECT水透零毛孔妝前乳正品*1

★公佈時間 ｜ 2020/10/22

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