INTEGRATE櫻特芮推出暱稱「水滴子眉筆」的全新商品｢繪型持色兩用眉粉筆｣，水滴型斜切筆頭搭配全新升級的持色眉粉，能輕鬆轉換寬、細自如的筆觸，畫出超擬真眉型，打造持久立體的致命可愛眉妝！

｢繪型持色兩用眉粉筆｣是眉筆、眉粉二合一的設計，獨特水滴型筆頭設計，能畫出寬細自如的超擬真線條。使用水滴尖端部分，可描繪根根分明的細緻毛流，並勾勒俐落眉型；使用水滴平面部分，可填補眉毛空洞並繪出平滑的眉毛寬部。斜切面的筆芯較一般平面筆芯，更好控制力道，繪出濃淡自如的眉色。

｢繪型持色兩用眉粉筆｣是眉筆、眉粉二合一的設計。（圖／邱映慈攝影）

全新進化升級12小時長效持妝配方添加防潑水保護膜，能抵抗汗水、皮脂、雨水，妝容持久不掉色。全新添加柔滑粉末，極致滑順絕佳手感，而且擁有多孔質地粉末的立體感眉粉，能有效校正自身眉色且絕不結塊，營造出自然不僵硬的蓬鬆感眉毛，整體眉妝更持久、更滑順、更立體！

極緻立體四色眉粉盒贈髮飾組。（圖／邱映慈攝影）

追求時尚、可愛無極限的大人女孩，這次一定不能錯過INTEGRATE櫻特芮於2020年10月限量推出的「極緻立體四色眉粉盒贈髮飾組」，只要購買「極緻立體四色眉粉盒」，就能獲得質感有型的「日系髮飾組」，髮飾共有兩款，#BR631與#BR731隨附髮飾款式不同，精緻眉妝搭配日系髮飾，人群中最時尚可愛的就是妳!

極緻立體四色眉粉盒贈髮飾組。（圖／品牌提供）

▍活動

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★獎品內容 ｜ 抽出三名粉絲，每人可獲得眉粉筆或髮飾組*1，不挑款隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2020/10/22

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