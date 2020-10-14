SK-II青春露街頭藝術限量版6250元，周慶價5625元。（吳娮翎攝）

購買SK-II青春露街頭藝術限量版即贈設計師聯名設計絲巾。（吳娮翎攝）

shu uemura植村秀 航海王限量聯名系列 彩妝箱 NTD8。（廠商提供）

800。（廠商提供）

shu uemura植村秀 航海王限量聯名系列 頰彩打亮盤_黃金果實 NTD1500。（廠商提供）

PAUL ＆ JOE糖瓷校色珍珠蜜粉餅 3g，價格店洽。（PAUL ＆ JOE提供）

日系彩妝瘋聯名，最擅長打造限定款的SK-II，本季為青春露換上街頭藝術包裝，更邀來演員綾瀨遙、好萊塢女星克洛伊·莫雷茲和歌手竇靖童攜手歡唱，讓人感受到濃厚的節慶氛圍。

SK-II更結合街頭藝術與日本傳統禮品包裝工藝，找來3位設計師打造街頭藝術限量版絲巾 Furoshiki，除了購買限定青春露就送指定款絲巾外，購買2瓶即贈限定禮盒包裝，這次絲巾贈禮訴求重複使用，既可當贈禮包裝，也可通過簡單摺疊成為裝飾品，品牌也鼓勵消費者可以繫上包款成為華麗配件，讓限定包裝從妝品走入生活之中。

歡慶哆啦A夢50周年，PAUL ＆ JOE推出限定彩妝，從底妝到口紅皆備，植村秀則與動漫航海王合作，將動漫角色魯夫還有草帽海賊團加入包裝設計之中，化身為經典眼盤、脣膏、刷具等，除了彩妝品項，購物滿額還有航海王聯名喬巴公仔、鑰匙圈、隨身鏡等限量好禮，另外品牌也與台北忠孝SOGO獨家合作，購買指定品項即贈航海王聯名托特包，限量100組，送完為止。