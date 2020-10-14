動感，現代，突破。為生動呈現全新 Prada Linea Rossa 2020 秋冬系列，此次形象廣告集結了來自不同地域的青年才俊，及具有全球影響力的文化推動者，包括中國演員兼舞者金晨；韓國音樂人兼製作人朴燦烈（Chanyeol Park）；以及美國演員兼社會活動家Yara Shahidi。

透過不同攝影師的鏡頭，幾位主角獨有的才華與個性與 Prada Linea Rossa 系列完美融合，創造映射自身個性的影像，向大眾展示他們生活中的一部分。為支持多元化的當地藝術風格，三位形象廣告主角分別由其所在地的攝影師掌鏡拍攝：金晨身影由攝影師張家誠 （Leslie Zhang）捕捉；朴燦烈通過攝影師 Jung Wook Mok 鏡頭刻畫；Yara Shahidi 則由攝影師Renell Medrano記錄。

EXO燦烈霸氣登米蘭精品2020秋冬Linea Rossa系列廣告帥翻（圖／品牌提供）

2020 秋冬系列形象廣告為 Prada Linea Rossa 系列的紅線注入全新涵義。靈感源自一條標註個人生命經歷發展的時間線，如同Linea Rossa勇往直前、堅持不懈的生命線。本季，紅線用於講述三位主角的職業故事，反映其多姿多彩的職業生涯和獨一無二的背景故事，以及那些成就了他們的豐富經歷。

EXO燦烈霸氣登米蘭精品2020秋冬Linea Rossa系列廣告帥翻（圖／品牌提供）

置身當代，體驗當下，並專注於探索及自我超越，此三人組合態度鮮明，完美呼應 Linea Rossa 為動感生活打造高性能服飾的現代理念。此刻，他們思緒相通擰成一線。