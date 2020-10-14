開架眼線液霸主「戀愛魔鏡控制狂防暈眼線液」，不暈染、超激細，漆黑光澤持續12小時不掉色，擁有0.02mm極細筆尖，兼具眼線液細緻線條與眼線膠濃密滑順的雙重優點，精準好控、能畫出持久不暈染，綻現濃密光澤感的細緻眼線！

網友評鑑特優肯定的戀愛魔鏡「控制狂防暈眼線液」新色登場，今年秋冬推出全新3色：最新人氣色「#BR660銀河棕」帶著紅棕色調美瞳珠光更能襯托瞳孔，畫出柔和深邃大眼，恰當的濃度，柔和的棕調，調出絕美深邃的咖啡色眼線，施展最強眼線的心動魔法。陰影色「#74月食」能強調陰影，增加雙眼皮及臥蠶的寬度，自然放大雙眸。粉珠光「#77流星群」是描繪眼下專用，讓臥蠶更立體澎潤。

左至右：主推色#BR660銀河棕、限定色#74月食、限定色#77流星群。（圖／品牌提供）

可隨心所欲，運用眼線液出墨量的三階段濃淡控制，來畫出喜愛的妝容：

輕按1下：醞釀不想被人輕易發現的眼神小心機，可當眼影、內眼線或下眼線，打造有如隱形眼線般的效果

輕按2下：能畫出有如眼線膠般均勻密實的濃密線條

輕按3下：能描繪濃烈漆亮大膽線條，創造雙眸華麗深邃印象

左至右：主推色#BR660銀河棕、限定色#74月食、限定色#77流星群。（圖／品牌提供）

▍活動

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★獎品內容 ｜ 抽出三名粉絲，每人可獲得戀愛魔鏡控制狂防暈眼線液*1，不挑款隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2020/10/22

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