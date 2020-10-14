乳酪蛋糕又稱起司蛋糕，受許多人喜愛，是蛋糕店裡很常見的款式，咖啡廳裡也總能見到它的身影。以製作傳統糕餅起家的「杏芳食品」改良了這款受到消費者喜愛的乳酪蛋糕，在經過擁有30年經驗的老師傅，超過百次的嘗試，終於淬煉出杏芳的「乳酪球」，迷你好入口的外型，因此受到女生們喜愛，成為上班族人氣團購美食！

今年10月推出全新口味「XO醬乳酪球」，甜中帶鹹的好滋味讓人一吃停不下來；除了乳酪球外，杏芳食品的「布朗尼」也是團購暢銷品，採用5種苦甜巧克力製作，有別於一般布朗尼口感較為濕潤爽口，也很對消費者的胃，為慶祝新品上市，推出超值組合價，絕對不要錯過囉！

杏芳食品的「布朗尼」也是團購暢銷品。（圖／品牌提供）

杏芳食品在桃園大溪老街創業至今已有70年歷史了，初期以經營糖果批發為主，而後開始製作傳統糕餅，近年來則轉而發展西點麵包與點心，秉持著老店的精神，嚴選上等食材，不添加防腐劑，懷著家傳健康美味的信念，進而研發出一口吃的布朗尼、乳酪球等廣受好評的甜點，不間斷的研發新商品，為老店注入新的元素，成了大溪的伴手禮名店與網路團購寵兒。

經典原味乳酪球。（圖／品牌提供）

杏芳食品的「乳酪球」採用紐澳天然的奶油乳酪製作，奶香濃郁，香醇不膩，經過特殊調配與攪拌後，讓重乳酪在低溫中慢慢熟成達36小時，使得重乳酪風味更香濃具有豐富層次感，先烘烤含有帕瑪森起士及杏仁角的餅乾，再擠上重乳酪蛋糕進入烤箱二次烘烤，一口咬下感受到令人驚豔的雙層口感，一顆顆小巧的乳酪球更是創下了年銷五百萬顆的紀錄，正因乳酪球受到大家的歡迎，杏芳食品開始將不同元素加入乳酪球中，變化出多款限定新口味，例如：芒果、草莓、檸檬等。這次新品「XO醬乳酪球」則是以日本珠貝來拌炒自製XO醬，除去海鮮腥味與醬的辣味加進餅乾及乳酪蛋糕中，干貝的鮮與乳酪的濃醇達到完美平衡，是一款非常美味的鹹甜點，為慶祝新品上市，推出53折的優惠組合，12入XO醬乳酪球搭配12入原味乳酪球與12入的布朗尼，只要799元，現在就揪同事與好友們一起團起來！