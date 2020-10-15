南韓29歲女歌手孝琳(효린)，8月份發行全新單曲《SAY MY NAME》並公開單曲MV，在MV中她穿上高衩泳裝大方展現性感好身材，吸引超過300萬人點閱。近日她受邀登上時尚雜誌封面再度秀出結實腹肌與刺青，令粉絲們忍不住大讚「太帥了」。

孝琳由女團SISTAR出道後，憑著爆發力的嗓音、前凸後翹的身材曲線與大辣辣不做作的豪放個性深受粉絲的喜愛，SISTAR解散後她便以SOLO歌手的身份繼續活躍演藝圈。不過自去年爆出「校園暴力案」後她的形象瞬間跌入谷底，即使最後已經與對方和解依然遭到不少人撻伐，使得她曝光量銳減，直到近日才靠著競賽節目《GOOD GIRL》回到螢光幕前，逐漸恢復人氣。

在 Instagram 查看這則貼文 효린 ʜʏᴏʟʏɴ of bridʒ 🇰🇷（@xhyolynx）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 28 日 上午 3:01 張貼

日前推出兩首新單曲《9LIVES》與《SAY MY NAME》的孝琳，這次也登上了時尚雜誌《THE STAR》的封面。在公開的照片中，孝琳穿著只扣兩顆扣子的襯衫搭配黑色短褲與長靴，大方秀出胸下刺青與「絕對領域」；另一套造型則是西裝外套裡面僅穿黑色內衣辣秀性感北半球，同樣十分吸睛。

網友看了紛紛留言「姐姐眼神會殺人」、「帥慘了」、「這幾張都很好看」。