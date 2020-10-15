美國新生代超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid），近日歡慶24歲生日找來一票好姐妹一同慶生並在網路上曬出照片，貝拉火辣又大膽的「中空穿搭」再度引起眾人的目光。
貝拉哈蒂德與姐姐吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）從小便承襲了模特兒母親約蘭達佛斯特(Yolanda Hadid)的優良基因，同樣擁有精緻空靈的五官與175cm高挑的火辣身材，在伸展台上發光發熱，成為新一代時尚寵兒，加上貝拉過去曾與饒舌歌手威肯（The Weeknd）的戀情讓她知名度遠播。
近日迎來24歲生日的貝拉，找來了好姐妹們一同搭乘專機飛往海邊度假勝地歡慶自己的生日，在公開的照片中貝拉換上多套比基尼，並曬出沙灘上享受陽光的照片，大方秀出完美的身材曲線電暈一票粉絲。
之後她又換上「中門全開」的短版上衣搭配黑褲，辣秀飽滿半球與性感小蠻腰，其中幾張照片甚至以由下往上的「邪惡視角」拍攝，美胸弧線與腹肌線條一覽無疑，吸引超過百萬人按讚並紛紛送上生日祝福。
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