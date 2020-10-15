惠英紅今年滿60歲，身材和肌膚狀態仍然維持的非常好，除了勤於美容保養以外，也分享自己很注重飲食調養，他認為先把身體裡面調理好，皮膚自然就會好！

惠英紅認為凍齡重點是做兩件事，第一是心態，一定要有豁達的心，另外一個就是身體健康。保養除了使用保養品，藉由飲食內調也很重要。惠英紅有喝燕窩的習慣，他覺得能夠讓他氣色變好又能補充膠原蛋白；另外換季時惠英紅會自己燉「滋補雞湯」來喝，會到中藥行抓些清肝明目、滋陰養顏的藥材一起燉煮，達到養生的目的。

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惠英紅分享現在他吃進去身體的東西都要有營養，自己常常喝薏米水，一個月有5、6天會喝這個，因為非常好喝又有營養，不但可以排水腫，香港有很多女生還會喝薏米水來美白。惠英紅如果很早起需要上妝，臉部水腫很難避免，通常就會在化妝前喝薏米水，喝完到化妝完成差不多也會想跑廁所，多餘的水份就可以排出來。

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惠英紅通常是自己煮薏米水，煮的時間只需20分鐘，喜歡一點甜味推薦可以放冬瓜糖進去。惠英紅覺得喝薏米水能夠幫助身體代謝掉髒東西，身體乾淨了肌膚自然就會看起來比較淨白，有時候會放一片檸檬進去來改變口味，因為增加了維他命C，會讓美白效果更好。