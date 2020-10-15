香港45歲女演員佘詩曼，1997年獲得香港小姐季軍後順利進入演藝圈，多年來拍攝多部電視劇及電影，2018年在大陸宮廷劇《延禧攻略》中飾演嫻妃一角而人氣爆棚。近日她在拍攝廣告時於後台化妝間巧遇大陸知名女演員唐嫣，並在社群平台上曬出0修圖合照，唐嫣驚人的「真實身材」吸引網友們熱烈討論。

佘詩曼近幾年將事業重心轉往大陸發展，自然又精湛的演技收服一票觀眾的心，而即將推出全新作品《鬢邊不是海棠紅》、《燕雲台》的她，日前拍攝廣告時在化妝間裡遇見一同拍攝《燕雲台》的唐嫣，兩人便在微博上曬出合影。

只見照片中的佘詩曼穿著白色細肩帶撞色洋裝看起來十分優雅，而唐嫣則是一身輕便，以黑色緊身上衣搭配休閒褲現身，雖她全身包緊緊卻依舊看得出少女般纖細的腰圍及四肢，令網友看了紛紛留言「兩姐妹太美了」、「糖糖狀態超好」、「這哪像生過孩子的媽」、「真是腰瘦」意外製造話題。

佘詩曼巧遇唐嫣 合影曝「產後真實身材」網看傻眼（圖／微博@佘詩曼Charmaine）

36歲的唐嫣在2018年與男星羅晉於維也納低調舉辦世紀婚禮後，去年9月宣布懷孕，雖他們對於私下生活十分低調也從未公開孩子出生的時間與性別，但近日開始復工的唐嫣，在受訪時透露是「女兒」，而她的身材及外貌也已恢復到最佳狀態，驚人的速度再度讓粉絲們驚艷。