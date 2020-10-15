英國29歲知名女歌手瑞塔歐拉(Rita Ora)，擁有精緻的五官與火辣的身材，加上敢穿敢秀的前衛穿搭，與強大的創作實力，使她的IG突破1607人次追蹤。近日她在社群平台上曬出火辣穿搭，大秀性感好身材吸引26.9萬人按讚。

Rita過去曾以《R.I.P.》、《How We Do (Party)》、《Your Song 》、《I Will Never Let You Down》等多首單曲攻下音樂排行榜冠軍，成為家喻戶曉的人物。2013年開始還陸續演出《玩命關頭6》、《格雷的五十道陰影》等電影並創下超高票房，事業再度攀上巔峰。

在 Instagram 查看這則貼文 RITA ORA（@ritaora）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 21 日 下午 12:42 張貼

而經常在網路上分享生活及穿搭的瑞塔歐拉，近日PO出惹火福利照，只見她穿著一件灰色格紋大衣，內搭精品透視連身衣，裡面疑似沒穿只有下半身搭配黑色小褲，火辣的身形與美胸弧線一覽無疑，而這組照片似乎也在為了即將推出的單曲做預告，照片一發出立即吸引超過26.9萬人按讚。

甚至有網友留言「妳能告訴我要怎樣才能像妳一樣美嗎？」、「太辣了」。