英國29歲知名女歌手瑞塔歐拉(Rita Ora),擁有精緻的五官與火辣的身材,加上敢穿敢秀的前衛穿搭,與強大的創作實力,使她的IG突破1607人次追蹤。近日她在社群平台上曬出火辣穿搭,大秀性感好身材吸引26.9萬人按讚。

Rita過去曾以《R.I.P.》、《How We Do (Party)》、《Your Song 》、《I Will Never Let You Down》等多首單曲攻下音樂排行榜冠軍,成為家喻戶曉的人物。2013年開始還陸續演出《玩命關頭6》、《格雷的五十道陰影》等電影並創下超高票房,事業再度攀上巔峰。

而經常在網路上分享生活及穿搭的瑞塔歐拉,近日PO出惹火福利照,只見她穿著一件灰色格紋大衣,內搭精品透視連身衣,裡面疑似沒穿只有下半身搭配黑色小褲,火辣的身形與美胸弧線一覽無疑,而這組照片似乎也在為了即將推出的單曲做預告,照片一發出立即吸引超過26.9萬人按讚。

甚至有網友留言「妳能告訴我要怎樣才能像妳一樣美嗎?」、「太辣了」。