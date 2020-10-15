每次上市即造成搶購風潮的PAUL&JOE限量貓咪彩妝品，常常讓貓奴們因為搶不到而捶心肝，但是有好消息了！就在今年的周年慶，PAUL&JOE不只推出超犯規新品「英倫貓限量頰彩球」，還再次引進多款之前被秒殺的限量貓咪唇膏盒、手拿鏡與隔離保養組，貓奴們這次一定要加緊腳步，不搶就再也沒有機會了！

立體貓咪造型頰彩球如小餅乾一樣鑲入內盒，聖誕紅的外盒印上了俏皮的英倫貓圖騰，3種色調，半透明微光澤的粉質，搭配柔軟扇形粉彩刷，只要輕輕一掃就能畫出無辜有元氣的日曬妝感。使用時先用內附刷子橫掃頰彩球表面均勻沾取頰彩，再橫刷於鼻翼到眼睛下方的區塊，打造漸層日曬妝感。

英倫貓限量頰彩球，台北SOGO忠孝館獨家，NT1,350。（圖／品牌提供）

台北SOGO忠孝館獨家的我是貓奴限量美妝組、貓咪美妝組，也是超可愛的夢幻逸品。我是貓奴限量美妝組含5個貓咪限量唇膏盒、粉紅貓咪限量唇膏盒、貓咪珍珠光護唇膏蕊、花園小貓限量手拿鏡、波蘭小綿羊手提化妝箱；貓咪美妝組含貓咪保濕修護唇膏、唇膏盒、限量可愛貓型立鏡。

我是貓奴限量美妝組NT3,000。（圖／品牌提供）

貓咪美妝組NT1,050。（圖／品牌提供）

新光三越台北信義A11、站前店則是獨家推出粉彩貓隔離保養組、貓咪西洋菊唇膏組。粉彩貓隔離保養組含糖瓷絲潤或防曬隔離乳 30ml二擇一、橄欖卸妝凝膠25g、橄欖化妝水25ml、橄欖臉部精華油25ml、糖瓷絲潤隔離乳15ml、粉彩貓化妝包、宮廷小丑收納袋；貓咪西洋菊唇膏組含貓咪保濕修護唇膏、酷貓舒緩防曬潤唇膏、2個西洋菊保濕唇膏、3個貓咪限量唇膏盒。

粉彩貓隔離保養組NT1,950。（圖／品牌提供）

貓咪西洋菊唇膏組NT2,230。（圖／品牌提供）