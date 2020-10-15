來到2020年末，即將迎接聖誕節、跨年等歡樂的年末派對季節，ANNA SUI帶來了滿滿的薔薇風潮：薔薇秘鏡美甲油系列、薔薇魔法蜜粉，讓你從指尖到臉部，時刻閃耀動人，成為人群中最亮眼的存在！

2020年歲末派對季節即將來臨，ANNA SUI推出薔薇秘鏡美甲油系列、薔薇魔法蜜粉，全新上市的薔薇秘鏡美甲油系列，包含一系列從甲面拋光、甲型護理、指緣修護、指彩上色、指彩護色等完整美甲系列商品，只要在家裡就能達成沙龍級美甲。

薔薇魔法蜜粉攜帶版。（圖／品牌提供）

最讓人期待的是，美甲油包裝設計靈感來自於ANNA SUI 1999年推出的首款同名香水，包覆盛開薔薇的神祕魔鏡瓶身加上華麗薔薇雕花瓶蓋，十足誘人，不僅是精緻的工藝展現，更為ANNA SUI彩妝全新設計注入經典的浪漫元素。

美甲油包裝設計靈感來自於 ANNA SUI 1999 年推出的首款同名香水。（圖／品牌提供）

除了指尖要光彩奪目外，也特別推薦在歲末派對時，於底妝最後一步驟使用經典的薔薇魔法蜜粉，細緻的明亮、柔霧雙重妝感、四重色選，讓你輕鬆於光澤感或霧面感底妝中自在變換，並能預防出油脫妝，延長底妝完美時限，隨時展現無瑕好氣色！