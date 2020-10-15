為歡慶2020年末佳節到來，專櫃保養品牌SK-II再現跨界風潮，即將在10月21日於全台煥彩上市全新「SK-II青春露街頭藝術限量版」—以先鋒前衛的街頭藝術為設計靈感，打造晶透美肌摯禮，共同開啟肌膚晶透煥變奇蹟。

今年佳節，SK-II邀請知名女演員綾瀨遙（Haruka Ayase）、好萊塢女星克洛伊·莫雷茲（Chloe Moretz）和潮流創作歌手竇靖童（Leah Dou）共同精心拍攝代表街頭藝術及佳節賀禮氣氛的活力影片。她們置身於融合街頭藝術元素的交匯時空，首度攜手以三種語言在色彩斑斕的世界中歡唱，生動演繹瑪麗亞·凱莉（Mariah Carey）經典名曲《Fantasy》，並以歡樂的手法傳遞全新SK-II青春露街頭藝術限量版，感受PITERA™的神奇力量。

SK-II青春露街頭藝術限量版。（圖／邱映慈攝影）

SK-II全球總裁Sandeep Seth表示：「對每個人來說，今年都是史無前例的一年。我們希望能夠給大家提供一個契機，共同歡慶聖誕年末佳節到來。在SK-II，我們一直在尋找與消費者增進情感聯結的全新方式，並向大家講述我們四十年來對PITERA™的始終如一。今年，我們以全新方式，用街頭藝術和音樂等流行文化元素，攜手全球代言人綾瀨遙、克洛伊·莫雷茲和竇靖童，通過全新SK-II青春露街頭藝術限量版，以全新方式表達我們對節日的祝福。」

SK-II青春露街頭藝術限量版。（圖／邱映慈攝影）

SK-II更結合街頭藝術與日本傳統禮品包裝工藝，獻上美好的贈禮體驗：街頭藝術限量版絲巾 Furoshiki， 以先鋒前衛的街頭藝術為靈感的贈禮包裝設計，是可重複使用的多用途贈禮選擇，可從贈禮包裝變為時尚包款使用，亦可通過簡單摺疊成為賞心悅目的裝飾品。讓SK-II青春露不僅是保養品，更是引領街頭藝術潮流的最佳指標，絕對是時尚潮流迷必收的驚喜限量瓶，於年末溫暖佳節，一同透過SK-II青春露街頭藝術限量版開啟肌膚晶瑩剔透奇蹟！