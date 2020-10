位於台北忠孝敦化捷運站出口的innisfree台北忠孝旗艦店是許多人青春的回憶,品牌的美妝品平價又與韓國潮流接軌因此非常受到年輕人的歡迎。不過這間位於東區的分店目前已確定於下月8日結束營業,品牌公關表示將籌備全新的旗艦店進駐信義威秀,粉絲們可期待全新的innisfree旗艦店。

許多人猜測innisfree台北忠孝旗艦店關店是因為東區沒落、店租過高等原因,但品牌回應其實忠孝旗艦店會關店的原因很單純,只是因為全新旗艦店籌備進駐信義威秀,而忠孝旗艦店租約到期,因此順勢結束營業,目前已確定忠孝旗艦店將於11月8日畫下句點。

2019年innisfree於韓國首爾江南區打造全新概念店,透過一系列電子數位化的陳列設計更新,並結合濟州島自然原貌的體現,打造出充滿濟州島風情的視覺空間。台灣首間全新概念店也預計2020年底正式進駐台北信義威秀,實體門市將以自然工坊為整體店裝設計主軸,並且增加實體試妝區域,讓全新概念店更符合消費者需求,為顧客帶來更豐富、更有趣的線下消費體驗。

為了感謝消費者長久以來對innisfree的喜愛與支持,即日起至10/31將於台北忠孝旗艦店舉辦Thank you and See you感謝慶,消費不限金額且上傳與濟州石頭爺爺的合照或者寫下祝福語掛至門市櫻花樹上,將選出20名顧客可以直接許願獲得innisfree產品正貨一個,消費滿1000元即贈品牌Thank you環保購物袋一個及信義威秀全新概念店折價券100元。