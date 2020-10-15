隨著季節更迭，肌膚正面臨換季挑戰，秋冬保養首先應以保濕為基礎，其次是加強滋潤避免肌膚產生乾紋，第三要增強肌膚防禦力，減緩局部乾癢和老化的狀況。

台灣保養品牌W.SHOW旗下明星商品全效精華、全效面膜因極佳的保溼力而受到消費者喜愛，適合秋冬使用的全效精萃乳也搶在冬日來臨之前推出全新升級版，不僅更保濕、更滋潤，連香調也全面升級，使用後散發如香水般的前中後香味，保養肌膚的同時撫慰身心靈。

質地滋潤不黏膩的W.SHOW全效精萃乳升級版，從觸感開始蛻變升級，搭配低調雋永的玫瑰金色瓶器，每一次按壓取得新鮮活效的淡粉色精萃乳，同時釋放超導保濕晶球，將保濕成分帶進肌膚深層，保養過程使用精萃乳讓肌膚更不易因為乾燥而發癢、產生乾紋。W.SHOW品牌總監梁育華表示：「這些肉眼可見的保濕晶球蘊含豐沛保濕能量，補給肌膚所需的水分，並幫助鎖水柔嫩潤澤，質地更滋潤，但也毫不黏膩，幫你輕鬆養成絲滑肌。」

W.SHOW全效精萃乳升級版質地滋潤不黏膩。（圖／邱映慈攝影）

全新升級版W.SHOW全效精萃乳的一大亮點，就是添加有旺盛生命力的復活草萃取精華，生長於墨西哥沙漠的復活草在極度缺水的狀態下，發揮強韌特質鎖住水分，大自然的奇蹟成為W.SHOW保養繆思，以復活草內蘊含的酶與多糖體，修復肌膚因乾燥衍生的傷害，促進代謝老廢角質，幫助緊緻緩齡，保濕鎖水。

同時延用品牌明星成分，運用現代科研技術，從納豆萃取植物保濕劑，研發成為富含植物性膠原蛋白的超強鎖水成分「γ-PGA」，W.SHOW全效精萃乳進入肌膚底層後，像海綿一樣自動補水，使水分不易流失，同時增強肌膚的防禦力；成分還有通過全球最具權威及指標的歐盟Ecocert有機認證、自甘蔗萃取而來的環保角鯊烷，其穩定性更高，不易氧化與變質，幫助肌膚保濕與柔嫩，在肌膚表面形成保護膜，防止水分流失。

▍活動

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★獎品內容 ｜ W.SHOW全效精萃乳升級版正品*1

★公佈時間 ｜ 2020/10/29

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