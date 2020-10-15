就如同Anna Sui的服裝設計一樣，每一款Anna Sui香水的誕生，都是她所遊歷過的奇幻世界，代表著每一段旅程的記憶，一個讓我們深信所有願望都會幻化為真的世界。Anna Sui於2017年推出的「童話獨角獸淡香水」，喚醒我們內心的純真，將豐富的想像力化作力量去實現所有的夢想！

現在，冒險之旅即將再度展開！全新「童話粉紅獨角獸淡香水」氣味帶點魅惑、充滿玩心，一個和往常不同的粉紅色獨角獸觸動了整座公園的魔法。跟著令人為之目眩的光芒，緩緩踏上了那座魔幻的粉紅色旋轉木馬。

「童話粉紅獨角獸淡香水」瓶身以充滿女性化及充滿玩心的玫瑰金色調為主，特別的多面雕刻瓶身造型設計，頂端配置了迷人的獨角獸雕刻，象徵美麗及魔法的獨角獸邀請您創造美好的人生；葉子及花朵點綴於瓶身上方，代表著一座魔法叢林；粉紅色環狀造型刻印的FANTASIA LOGO ，增添了奢華優雅的氛圍；宛如粉紅氣泡飲的色澤更為迷人的瓶身設計增加些許趣味性。

童話粉紅獨角獸淡香水瓶身非常精緻美麗。（圖／邱映慈攝影）

「童話粉紅獨角獸淡香水」主香調為花果香調

前調：先以佛手柑、金桔及明亮的蘋果花交織出愉悅、朝氣蓬勃的氣息做為開端。

中調：充滿奇異幻想的中調，彷彿沿著柔和的粉紅色瀑布，踏進雨露滋潤的花園。小蒼蘭花瓣、嬌嫩玫瑰和水蓮被蠟菊的不朽美態簇擁。

後調：滿載奇幻的旅程以金木、澄澈琥珀及麝香的怡人基調作結尾。

閉上雙眼，乘坐上神奇的粉紅獨角獸，隨著旋轉木馬旋轉，當它靜止時，已經來到了粉紅色的奇幻國度。猶如一場熱鬧嘉年華會的遊樂設施，水晶糖作成的馬兒，柳樹及瀑布轉動著。連天空也被賦予了生命，蓬鬆柔軟的棉花糖滿布天空，所有的事物都是如此的甜蜜璀璨，幸福猶如空氣般無所不在、所有的夢想都成真了！乘坐上妳專屬的獨角獸，「童話粉紅獨角獸淡香水」將引領妳進入粉紅色的奇幻國度！

▍活動

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★獎品內容 ｜ 迷你版「童話粉紅獨角獸淡香水」*1

★公佈時間 ｜ 2020/10/29

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