時尚辣媽侯佩岑寵兒無上限，平常就喜愛購買精品的她，認為精品就是投資，也樂於為兩個兒子買精品童裝，今出席台北微風南山精品童裝樓層Petit Luxe開幕，除了大讚微風南山好買又好逛，也大方分享時尚採購心得。
買不停手的侯佩岑，為了讓老公快樂買單，她會把想要買給兒子的衣服都先拍照讓老公選，這樣老公有參與感，自然就不會覺得她買太多了，她最常買的精品童裝就是外套跟鞋子，她說，買兒童精品跟大人一樣，因為小孩長得快，外套會買大一點，穿得久，好的服裝、鞋子穿起來自然有型。
微風南山精品童裝樓層Petit Luxe引進Fendi、Chloe、Stella McCartney、Dolce ＆ Gabanna、Moschino童裝，加上微風集團策略長廖曉喬專為兒童設計的嬰童選品咖啡廳babyMADISON， 店內設置嬰幼兒選品區，匯集超過30個獨家代理的歐美嬰幼兒特色品牌，搶攻兒童市場的企圖心可見一斑。
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