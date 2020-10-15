熱門國片《刻在你心底的名字》票房即將破5千萬，在戲中飾演張家漢一角的陳昊森，更以該片入圍本屆金馬獎最佳新人獎，外表看似沉穩內歛的他，其實感情非常豐富，為了這齣戲多次在公開場合激動落淚，與戲中的角色有不少相似之處。

以《刻在你心底的名字》入圍金馬獎最佳新人獎的陳昊森，是影壇的明日之星。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／PAUL SMITH）

「《刻》是我的第一齣電影，我很幸運可以演到這麼棒的角色，想到這一路走來的辛苦，再想到張家漢這個角色追愛的勇氣，真的是百感交集！」原本話不多的陳昊森，一提到自己數度公開落淚時，忍不住害羞起來，連忙解釋。

陳昊森其實早在網路劇《紅色氣球》就詮釋過發生在高中校園的同志角色，而電影《刻在你心底的名字》，則是把同樣的故事放在1987年父權至上的戒嚴時期，壓抑的情緒、意識型態的衝突、世代的對立更加強烈，讓張家漢這個角色更加鮮活，陳昊森坦承自己過於融入角色當中，拍戲時更是數度哭到無法自己，停不下來。

「我想，是心疼張家漢吧！」陳昊森說，他周圍有不少同志好友，個個都非常自信、勇敢做自己，甚至有些「show off」 (愛現），反觀生在戒嚴時期的張家漢，愛得勇敢，但也因外界異樣的眼光吃了不少苦，感情壓抑、缺乏自信與過度的自責，讓人很心疼。

陳昊森看似內歛沉穩，其實內心感性、情感豐富，戲裡戲外數度激動落淚。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Moschino）

陳昊森接受本報邀請進棚拍攝Moschino時尚專題，分享小時候就曾穿過MoschinoT恤，喜歡Moschino色彩鮮豔又充滿愉悅感的時尚氛圍，面對鏡頭時展露大男孩的天真笑容。

以《刻在你心底的名字》入圍金馬獎最佳新人獎的陳昊森，是影壇的明日之星。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／PAUL SMITH）

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