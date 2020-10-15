DR.WU全新玻尿酸保濕潤澤護手霜。（DR.WU提供）

AHC瞬效保濕B5微導系列。（AHC提供）

W.SHOW全效精萃乳情境照。（W.SHOW提供）

MANARA曼娜麗溫熱卸妝凝膠大馬士革限定版。（MANARA曼娜麗提供）

ASeFFF超滲透肌底修護保濕系列，1080元起。（ASeFFF提供）

隨著季節更迭，肌膚正面臨換季挑戰，台灣頂級保養W.SHOW旗下全效精萃乳推出全新升級版，不僅更保濕、更滋潤，連香調也全面升級，使用後散發如香水般的前中後香味，品牌總監梁育華表示：「可別小看這些肉眼可見的保濕晶球，它們蘊含豐沛保濕能量，補給肌膚所需的水分，並幫助鎖水柔嫩潤澤，質地更滋潤，毫不粘膩，呵護美肌。」

醫美保養DR.WU以「專注科研，美麗有理」為品牌精神，不只專注肌膚保養，DR.WU更善盡企業責任，長年熱心公益，曾協助勵馨基金會、弘道老人福利基金會與花蓮地震災區等，今年展開WU CARE公益計畫，攜手陽光基金會，一同守護燒燙傷友，推出全新的玻尿酸保濕潤澤護手霜，即日起至31日，於官網限量1000支搶先開賣，所得100％捐贈公益，最高捐出1000支護手霜所得予陽光社會福利基金會「燒傷及顏損者生心理重建服務」專案。

MANARA溫熱卸妝凝膠，以獨特的保養訴求及美容成份，15年來持續引領日本海內外美容市場話題，全球熱銷1300萬瓶，平均每15秒就銷售一瓶，每年都會推出限定版的溫熱卸妝凝膠， 今年推出「大馬士革玫瑰」限定版。

日本國民保養ASeFFF登台，帶來熱銷的超滲透肌底修護保濕系列，1080元起，針對亞洲膚況設計，其中精華、乳液含有醫師認證保濕成分 ，神經醯胺、維生素原B5 換季保養首選，日本國民精華「超滲透肌底修護保濕精華 」1580元，更創下平均每 10秒就賣出 1瓶的紀錄。