今年秋冬，onefifteen 初衣食午與Maison Margiela 聯手，即日起至10月31日止，將品牌最原始的視覺創意以及最完整的Tabi鞋系列搬到BELLAVITA店上，讓消費者同步國際，一窺由時尚天才John Galliano所翻玩品牌經典設計以及Maison Margiela 獨一無二的解構美學。

Martin Margiela，在時尚界又有著「解構鬼才」的稱號；而現任的品牌設計總監John Galliano則以天馬行空的風格聞名，並被譽為是時尚界中罕見的創作天才。 20秋冬系列，John Galliano 為 Maison Margiela 譜寫 「Recicla 」新概念，「Recicla 」具有 “重用”的意思，也意味著回歸事物本質，再發掘或已被遺忘的品格及價值，喚醒潛藏心底的集體意識情感。他從各地精心蒐羅挑選古著並將拆解改造，例如將大衣 切割成拉長的衣領，幾件衣服拼合成 “破舊感”連身裙，這也讓品牌現有 Replica 重製品牌舊衣的意念再向前邁一大步。

全台首場 Maison Margiela Tabi Shoes裝置藝術展，即日起至 10月 31 日於 onefifteen 初衣食午BELLAVITA店限時展出。(圖/品牌提供)

Maison Margiela Tabi Shoes快閃裝置藝術展。(圖/品牌提供)

而在1988春夏首秀上，品牌指標性設計忍者靴(Tabi Boots)首次亮相，以日本分趾襪為靈感，Martin Margiela將東方文化下的產物昇華成西方創新的時尚設計。為了吸引觀眾的目光，Martin Magiela當年還將鞋底浸在紅油漆中，當模特兒走上伸展台，在鋪上白布的伸展台上落下一個個血腳印，造就了他偉大的傑作也讓忍者靴成為日後名人爭相收藏的品牌經典。距離首秀時隔30餘年，現任的品牌設計總監John Galliano 再次將忍者靴的設計搬出檯面，延伸推出各種不同鞋型的分趾鞋設計，包含了復古的娃娃鞋、瑪莉珍鞋、帆布鞋，還有帥氣的西裝皮鞋以及樂福鞋…等，更令人引頸期盼的是，onefifteen初衣食午這一次全台獨家引進了20秋冬的潑漆帆布款式，以黑色及白色帆布為底並在鞋頭前端加上銀色的潑漆效果，為休閒的帆布鞋輪廓注入前衛不羈的視覺氛圍。

【Maison Margiela Tabi Shoes快閃裝置藝術展】

⚫ 時間：2020 年 10 月 15 日至 2020 年 10 月 31 日

⚫ 地點：onefifteen 初衣食午BELLAVITA店-台北市信義區松仁路 2 號 2 樓