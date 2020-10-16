法國精品品牌Longchamp於2020年10月15日(四)在MARAIS瑪黑家居舉辦「Longchamp x Pokémon聯名系列上市派對」，特別邀請到女星鬼鬼吳映潔、郭雪芙、男星周興哲、林柏宏、周予天、百萬Youtuber阿滴與滴妹，潮流指標名人共襄盛舉，派對現場並邀請婁峻碩帶來精彩表演，一同歡慶Longchamp x Pokémon聯名系列的合作。

最近剛發行新專輯的GEMMA吳映潔身著Longchamp最新秋冬季時裝，以紅色小羊皮皮革背心、黑色合身皮裙及漆亮黑高跟靴搭配Longchamp x Pokémon聯名系列中的Le Pliage® Cuir紅色迷你手提包，性感又不失搞怪風格，展現個性態度！鬼鬼興奮地表示：「我自己一直都是皮卡丘的粉絲，之前的手機殼也是皮卡丘的，這次的單品都讓我看得目不轉睛，而且整個MARAIS瑪黑家居滿滿都是皮卡丘，真的超級讓人想住在裡面的！」

鬼鬼吳映潔出席活動。(圖/品牌提供)

俏麗女神郭雪芙則選擇黑色刺繡薄紗連衣裙及銀色漆亮皮革高跟靴搭配Longchamp x Pokémon聯名系列Le Pliage® 尼龍手提包，她笑說：「以前有看過寶可夢的動畫，最喜歡的角色就是皮卡丘， Longchamp在我的印象中是很優雅的，而這次的聯名系列將日本動畫角色以活潑可愛的方式注入品牌的法式DNA中，各種姿態的皮卡丘藏身在黑白色的LGP Logo印花迷宮中，超級卡哇依也非常有巧思。」

郭雪芙出席活動(圖/品牌提供)

創作小天王周興哲以深色外套與褲裝，搭配Longchamp LGP Logo T-Shirt與Longchamp x Pokémon聯名系列Le Pliage®尼龍腰包，展現潮流時尚魅力，他開心地表示：「Longchamp的聯名系列每每都引起很多的話題，而這次聯名的卡司是家喻戶曉、大人小孩都愛的皮卡丘，能夠受邀搶先預覽聯名新品，我非常的開心，也對聯名系列商品感到很新奇，每款都讓我非常驚艷！」

周興哲出席活動。(圖/品牌提供)

音樂型男周予天以休閒率性的黑色皮衣搭配Longchamp x Pokémon聯名系列Le Pliage®尼龍旅行袋，演繹一貫的帥氣品味，他表示：「今天特別以俐落簡約的服裝，搭配搶眼繽紛的Longchamp x Pokémon聯名系列Le Pliage®尼龍旅行袋，覺得能在繁忙的都會生活中帶入一些幽默童趣的時尚概念，是ㄧ件很療癒的事。」

周予天出席活動。(圖/品牌提供)

今年入圍金馬獎最佳男主角的怪胎男神林柏宏則以一身粉色襯衫及牛仔褲出席，並搭配Longchamp x Pokémon聯名系列Le Pliage® 白色皮革旅行袋，成熟穩重的大男孩完美詮釋法式優雅融入俏皮可愛的聯名氛圍，他表示：「寶可夢的角色們，都是童年的記憶啊！很開心受邀參加這次的聯名系列活動，在現場彷彿化身為玩家，隨時都要準備寶貝球抓寶。」

林柏宏出席活動。(圖/品牌提供)

Longchamp更將潮流時尚提升到全新境界，即日起全系列於全台Longchamp專門店熱烈開售！此外，即日起到11月1日(日)，Longchamp將於MARAIS瑪黑家居中山店設置為期半個月的快閃店中店，並與P&T柏林選茶合作推出期間限定的「電系雷夢」主題下午茶點，邀請你來一起放電。此外，聯名系列驚喜不斷! 超過5米高的巨型戶外雙氣球裝置即日起至10月25日(日) 也降臨台中新光三越中港店廣場，等你來捕獲！