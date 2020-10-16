韓國大勢女團 BLACKPINK 成員 Jennie，以精緻甜美的外貌與凹凸有致的完美比例在網路上狂吸超過3362萬人追蹤，粉絲遍布全球，年僅24歲便成為全球超人氣女偶像。近日，BLACKPINK推出全新單曲《Lovesick Girls》，Jennie也在IG上曬出新歌造型，火辣的穿搭吸引粉絲們目光。

超強女團BLACKPINK出道短短4年，便陸續創下驚人紀錄，去年進軍美國市場舉辦巡迴演唱會後大受好評，之後還陸續與國際巨星杜娃·黎波(Dua Lipa )、LADY GAGA、流行樂小天后賽琳娜(Selena Gomez)等人合作，成為「全美最具影響力的KPOP女團」。而10月1日發行全新單曲《Lovesick Girls》的她們，雖MVㄧ上線便因Jennie的「護士服」而引發爭議，但經過唱片公司緊急刪減處理後依然不影響她們的高人氣，短短幾天再次刷新音源下載紀錄。

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在團隊中扮演性感擔當，擁有「人間香奈兒」之稱的Jennie，獨特的個人魅力與穿搭技巧經常在網路上造成話題。日前，她在IG上曬出新歌舞台造型側拍，只見她先是穿著內衣式的短版上衣搭配低腰牛仔褲露出纖腰馬甲線十分性感。

在 Instagram 查看這則貼文 J（@jennierubyjane）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 10 日 上午 4:18 張貼

沒多久，她再度曬出「胸口挖空」的黃色馬甲上衣搭配灰色百褶裙，微微露出事業線及白皙美腿同樣吸引471.8萬人按讚。