來自以色列的好萊塢女星蓋兒加朵(Gal Gadot)，2017年演出電影《神力女超人》後一炮而紅，成為家喻戶曉的知名女星。近日她受邀登上時尚雜誌封面，在公開的照片中大展緊實好身材，吸引網友的目光。

蓋兒加朵擁有精緻的五官與178cm高挑身材，2004年贏得「以色列小姐」頭銜後便代表國家參加「環球小姐」的選美比賽，雖沒有得名但也讓她開啟了模特兒之路登上各大時尚雜誌，並進入演藝圈積極試鏡，陸續在電影《玩命關頭》系列電影及《非法999》、《蝙蝠俠對超人：正義曙光》等電影中嶄露頭角，2017年更憑著電影《神力女超人》聞名全球。

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接下來即將推出電視劇《查克·史奈德之正義聯盟》及電影《紅色通緝令》的蓋兒加朵，近日登上時尚雜誌VanityFair擔任封面人物，釋出的照片中她換上多套服飾大展性感又結實的好身材，其中幾張照片甚至露出修長神腿及馬甲線，散發致命女人味，完全看不出已是2個孩子的媽。

在 Instagram 查看這則貼文 Guatemovie（@guatemovie）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 13 日 下午 5:58 張貼

蓋兒加朵2018年被時代雜誌評選為「全球百大最具影響力之人」後，今年她也以驚人的收入拿下「年收入最高女演員」的第三名，可見她的高人氣。