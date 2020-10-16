現代人由於環境污染、生活、工作壓力等因素，導致肌膚時常出現不穩定的症狀，例如：乾燥、粗糙、脫皮、保養品無法吸收等，加上換季時刻氣溫變化大，肌膚尤其容易感到「乾、繃、刺、癢、燒」等。這些症狀皆源自於肌膚的角質層受損，進而導致水份流失，敏弱性肌膚的問題儼然已成為都會的文明病，我們該如何找回健康水嫩的肌膚呢？

來自日本、專為敏弱肌研發的保養品牌ASéFFF，自今年6月引進台灣後大受歡迎，而熱銷第一的「日本國民精華」更是平均每10秒賣出1瓶，全系列添加「神經醯胺」與「維生素原B5」兩大黃金關鍵成份，獨特的產品特性，不僅幫助肌膚鎖水，更能加速保養品滲透至肌膚底層，幫助修護角質層，啟動肌膚改變的力量，重返健康水嫩肌！

ASéFFF超滲透肌底修護保濕系列。（圖／品牌提供）

日本LIBRE株式會社致力於提升女性消費者的美麗與健康，自2009年創立以來，即以化妝品、醫藥部外品、毛髪製品等領域的貢獻與成就，建立了業界權威地位，有感於現代人普遍面臨敏弱肌的困擾，今村宏一郎社長特別推出全新保養品牌－ASéFFF，專為不安定肌膚提供解決方案，並倡導「從外保護，內修護，給肌膚最安心守護」，超過200位亞洲女性為對象的實測計畫，獲得高達97%的使用滿意度，和許多消費者親身體驗的分享和評價。

神經醯胺是維持角質層完整性最重要的成分，唯有充足的神經醯胺才能填滿角質層之間的縫隙，鞏固肌膚保護屏障，抵抗外在環境的刺激，鎖住肌膚水份；但隨著年齡的增長與肌膚的損傷皆會使得神經醯胺逐漸減少，此時則需要使用添加神經醯胺的保養品，並同時搭配維生素原B5，幫助保養成分的快速吸收滲透，直達皮膚底層，加乘修護，增加肌膚水嫩彈潤感。

ASéFFF超滲透肌底修護保濕卸妝凝露。（圖／品牌提供）

ASéFFF「超滲透肌底修護保濕系列」系列含有「三重神經醯胺配方」與「維生素原B5」黃金修護成分，共推出卸妝、潔顏、活膚露、精華、精華乳、精華霜等6款產品，搭配獨家R.H.P修復機制，每天回家後6步驟讓膚質搭上升級特快車，達到「全修護、強保濕、超滲透」等三大功效。ASéFFF也堅持溫和無添加「四零原則」－零香料、零色素、零酒精、零防腐劑，無論各種膚質，皆可安心使用，使肌膚再現透亮光澤，向敏弱肌說掰掰！

ASéFFF超滲透肌底修護精華霜。（圖／品牌提供）

經典明星商品「超滲透肌底修護保濕精華」在日本深受喜愛，擁有「日本國民精華」的美譽，高濃度水感美容液，質地輕盈、不黏膩，一接觸到肌膚迅速吸收，幫助緩解因乾燥引起的肌膚不適，由肌底到表層幫助修護，每一寸肌膚都被溫柔呵護。ASéFFF另一款熱銷商品「超滲透肌底修護保濕精華乳」，水凝乳液質地輕盈、清爽，延展度超高，一抹瞬間化成水狀，輕鬆達到保濕水潤效果，肌膚不悶不黏，讓肌膚安定穩定再也不鬧脾氣，如果你也深受敏弱肌所苦，快讓ASéFFF守護、呵護你的肌膚。

▍活動

於粉絲團本篇文章的貼文下留言，就有機會獲得小禮物！

★活動參加方式：

1. 於FB按讚分享本貼文

2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看來自日本專為敏弱肌研發的保養品牌ASéFFF，幫助修護角質層，重返健康水嫩肌！

★獎品內容 ｜ 抽出三名粉絲，每人可獲得ASéFFF六步驟迷你體驗組*1

★公佈時間 ｜ 2020/10/29

★務必切實分享，得獎後需提供開獎前分享截圖，無截圖者取消得獎資格。

★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。