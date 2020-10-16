善果餐飲繼今年三月於竹北開幕的中式功夫料理「善菓堂」之後，邀請台北知名蔬食餐酒館Bagan Hood擔任餐飲顧問，攜手推出使用台灣在地食材，結合異國餐酒文化的全新蔬食品牌「Vegan Amore蔬慕」，全台百貨獨家插旗京站3樓。

而這次店裝有別於以往善果餐飲特有的溫暖清新氛圍，50坪的空間改使用大量的綠色、金色、藍色等裝潢，唯一不變則是持續呈現出摩登時尚的都會質感風格，給人耳目一新的感覺，蔬食也可以吃的很有品味、很時尚。

香料地瓜胡麻沙拉NT300：各式香料與地瓜拌烤，搭配濃郁胡麻香氣的無毒純淨生菜，美味與健康兼具。（圖／邱映慈攝影）

Vegan Amore蔬慕這次推出沙拉、開胃菜、漢堡、義大利麵、燉飯、燉菜、佛陀碗，7大類型的餐點，在食材上使用了許多高營養價值的超級食物：紅藜麥、番茄、羽衣甘藍等，而近年越來越流行的「燕麥奶」也是Vegan Amore蔬慕非常愛用的食材，店內喝到所有有添加奶類的飲品，皆是使用「燕麥奶」調製而成的；並堅持所有餐點「現點現做」，提供給顧客最新鮮美味的新植感料理。

乾煎蘆筍孢子甘藍NT300：乾煎過的蘆筍和孢子甘藍帶有濃濃的香氣，推薦必點。（圖／邱映慈攝影）

Vegan Amore蔬慕所有素食皆不含蛋奶，連珍奶都是用燕麥奶調製而成，珍珠屬於Q偏軟的口感，濃郁奶茶搭配珍珠讓人一口接一口。（圖／邱映慈攝影）

因國人多較喜愛溫熱的食物，故這次特別研發了2款經爐烤過的「溫沙拉」，讓原本生冷的沙拉也有了溫度，更能吃到食物的香氣；而義大利麵則搭配口感彈牙的鳥巢麵，並灑上香氣豐厚的vegan 起司，每一口都帶來滿滿的幸福感，濃郁的香氣完全吃不出是素食；燉飯皆使用較貼近義大利口感的進口義大利米，「毛豆香檸燉飯」使用優質蛋白質來源的毛豆及各式時蔬拌上義大利米燉煮，並以特殊的紅胡椒、新鮮檸檬點綴帶出層次感，口味非常特別。

波隆那橘醬鳥巢麵NT350：以Beyond meat 做為橘醬的基底，香氣口感十足，並採用彈牙鳥巢麵製作，最後灑上香氣豐厚的vegan 起司，每一口大大滿足。（圖／邱映慈攝影）

毛豆香檸燉飯NT350：優質蛋白質來源的毛豆及各式時蔬拌上義大利米燉煮，並以特殊的紅胡椒、新鮮檸檬點綴，帶出絕無僅有的層次感。（圖／邱映慈攝影）

另外推出使用了OmniPork、Beyond Meat的「未來漢堡」，特別推薦「雙層松露起司豬排堡」，雙層手作Omnipork漢堡排，搭配無毒水耕生菜及violife起司，最後放上濃郁的松露美乃滋，給顧客鮮嫩清脆的雙重享受；及風靡歐美國家以穀物、蔬果與植物性蛋白質三類食材為主，色彩繽紛又健康的「佛陀碗」，其中燉菜除了選擇搭配有機糙米飯之外，亦可搭配由善菓屋製作的「橄欖佛卡夏」。不只能享用到擺盤精緻、調味細緻的餐點，同時也照顧到顧客的健康。