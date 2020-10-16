「Creative Pasta創義麵」主打實惠的五星級義大利麵，近日邀請到國父紀念館站的超人氣甜點店「Sweet Tooth」聯名，將店內招牌的紅絲絨蛋糕搬到Creative Pasta創義麵，推出螞蟻人的午茶聯名派對，配合聯名活動，只要點義大利麵並升級任一套餐，加價即可換購蛋糕，螞蟻人們一起來場午茶Party吧！

「Creative Pasta創義麵」創立於2010年，至今已有8家分店，以新鮮及創意為理念，店內提供超過30種口味的義大利麵，絕大部分都是特殊風味，例如：泰式酸辣炸雞柳條麵、蒜頭小魚乾辣椒麵等，每份價格落在140元到210元間，親民價格又兼具美味，是學生、小資族和家庭客們最愛聚會的餐廳，在用餐空間上也以客人輕鬆舒適為最高原則，打造屬於創義麵與你我之間的秘密基地。「Sweet Tooth」2012年成立，由不同背景的老闆們所創辦，對於甜點的熱情及堅持手工製作的溫度，讓Sweet Tooth一開店人氣就居高不下，店內招牌的「紅絲絨蛋糕」更是吸引許多人慕名而來，鮮豔的紅色外表與超巨大份量，讓甜點控們趨之若鶩，隨著不同季節也會推出各式甜點，例如：豪華草莓杯，芒果戚風蛋糕，抹茶千層蛋糕等，都常在社群媒體上掀起討論，這次創義麵力邀Sweet Tooth聯手，一起散播這波手工甜點的魅力。

Sweet Tooth最受歡迎的「紅絲絨」。（圖／品牌提供）

這次聯名獻上Sweet Tooth最受歡迎的「紅絲絨」，紅絲絨其實是巧克力蛋糕的一種，製作過程中加入酸性材料使可可粉產生變化，蛋糕就呈現出鮮豔的紅色，蛋糕的夾層是帶鹹味的奶油乳酪，鹹甜交織的濃郁口感讓風味更升級，是款道地的美式甜點；「紐約重乳酪」使用澳洲奶油乳酪製作，搭配肉桂及消化餅製成的餅乾底，香氣十足，是款簡單卻經典的蛋糕；「覆盆子慕斯巧克力」使用法國頂級法芙娜巧克力製作，以巧克力蛋糕及慕斯層層堆疊，並在巧克力慕斯中加入可可珍珠米增加口感，最上層再以酸甜的覆盆子慕斯與莓果凍來提升整體的味蕾感受；「桂花茶香慕斯」以柚香金萱茶戚風為基底，中間是鐵觀音茶慕斯與生乳酪，最上層則鋪上桂花釀凍，茶味滿滿，不甜膩且入喉回甘。

紐約重乳酪。（圖／品牌提供）

四款甜點即日起都將於「Creative Pasta創義麵」門市全天候供應，只要點義大利麵並升級任一套餐，加價15元即可換購「紐約重乳酪」與「覆盆子慕斯巧克力」，下午茶時段點蛋糕搭配飲料享有優惠，加價10元就能搭配美式咖啡，20元就能喝到榮獲「食品界米其林」iQTi國際風味暨品質評鑑所認證的阿里山金萱烏龍茶或梨山蜜香烏龍茶，絕對是甜點愛好者的天堂！