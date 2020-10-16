來自美國的開架彩妝品牌Milani，以極高CP值受到美妝控的討論，百元價格卻能打造精緻妝感因此受到女孩們的喜愛。以開架百元價格輕鬆入手霧面唇彩、亮面唇彩、15色眼影，無論是高級訂製質感妝或是上班族自然裸妝都能輕鬆打造，凸顯不同風格的妝容魅力！

喜愛自然妝感的人今年秋冬可以嘗試裸粉色眼影和紅茶色唇膏的搭配，使用Milani霸屏天后粉底液打造輕透底妝，接著使用15色粉嫩大地璀璨眼影盤畫出帶粉色調的大地色眼妝，唇部運用「紅茶色」為主色調的妝容，展現自然風格的早秋氣質妝感。

Milani 15色粉嫩大地璀璨眼影盤顏色以實用的大地色和粉色系眼影為主，自然淡妝派入手這盤很可以。（圖／品牌提供）

Milani大膽宣言躍黑霧面唇膏#11 I Am Motivated 是百搭的乾燥玫瑰色。（圖／品牌提供）

除了可以輕易駕馭的自然妝感外，伸展台時尚妝容當然少不了高級訂製質感妝，近期金鐘獎、金曲獎可看到女星們畫上精緻妝容出席活動，放眼穿梭在發表會上的高級訂製感妝容，相同之處都是大膽運用深紫色系、霸氣暗紅唇，搭配充滿存在感的眼妝，展現震懾全場的氣勢。同時，健康膚色、或唇色較深的女孩們格外適合這樣的妝容，令膚色更顯白之餘，同時散發令人無法直視的性感成熟，這樣的妝容不用花大錢，使用佛心價Milani畫出夢寐以求、氣勢十足的妝容吧！

Milani 15色幻彩眩光璀璨眼影盤NT840，可打造媚惑感十足的深邃眼妝。（圖／品牌提供）

Milani大膽宣言躍黑霧面唇膏#16 I Am Fierce顏色搶眼，能打造氣勢十足的妝容。（圖／品牌提供）

Milani的15色眼影盤共有三個色選，無論是實用的大地色系、或女人味十足的粉嫩色、或打造媚眼的深色系全都擁有；唇膏分為霧面、絲滑兩種質地，無論想要展現減齡或慵懶妝容都能找到適合的唇膏，而且眼影和唇膏都是容易入手的百元價格，包色也不心疼！

屈臣氏網路限定的15色流金歲月璀璨眼影盤NT840，可打造出節慶感十足的閃耀眼妝。（圖／品牌提供）

Milani大膽宣言躍黑霧面唇膏顏色飽滿，呈現細緻霧面質地，適合搭配秋冬妝容。（圖／品牌提供）

▍活動

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★獎品內容 ｜ 抽出三名粉絲，每人可獲得MILANI唇膏、化妝包*1組，不挑款隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2020/10/29

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