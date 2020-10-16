香港女星張柏芝擁有1/4英國血統，以絕美五官及優雅氣質走紅，剛出道就被封為清純玉女，形象清新脫俗，是不少人心中的女神級人物。她和男星謝霆鋒曾有過一段婚姻，兩人育有2子，前年她再度秘產第3胎，卻依舊維持姣好身材。近日，她在微博上分享一組穿搭寫真，大秀白皙長腿，完全看不出已經是3個孩子的媽。

張柏芝在微博上曬出一組最新寫真，只見她身穿一套天藍色皮衣套裝搭配同色短裙，腳踩銀色長筒靴，手拿來自LV超夯的深藍色PONT 9包款，氣質活潑又高貴，尤其短裙下的一雙白皙美腿最吸睛，整體形象個性又時尚。

香港女星張柏芝擁有1/4英國血統是許多人心中的國民女神。（圖／摘自微博@張柏芝）

張柏芝肩上的這款LV Pont 9手袋，以滑面牛皮打造，外型筆挺卻線條流麗。經典LV Circle標誌由Nicolas Ghesquière重新演繹，色彩繽紛的皮革襯裡和袋蓋下的Monogram花卉形狀磁石開合扣等細節低調呈現，十分符合她的精緻格調。

香港女星張柏芝擁有1/4英國血統是許多人心中的國民女神。（圖／摘自微博@張柏芝）

縱使已經奔向四字頭，張柏芝的身材狀態依舊宛如20歲少女，粉絲看了一系列美照也狂讚：「超級無敵大美女」、「女神穿什麼都好看」、「顏值膠原蛋白回來了」、「氣質好溫婉」、「凍齡女神」等。