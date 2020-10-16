愛買周年慶即日起至10月20日展開，與70個品牌合作推出限時下殺價、滿額送現金折價券或滿額抽好禮等活動，指定千款DM商品4折起；秋季正值「秋蟹季」，賣場的量販餐廳提供「現買現煮現食」的代客料理服務，即日起推出沙公、沙母、紅蟳、大閘蟹等活體蟹商品，大閘蟹每隻299元、3隻特價850元，每項商品加30元料理費就可品嘗秋蟹大餐。

愛買大閘蟹，每隻4至4.5兩299元、3隻特價850元。（愛買提供）

2016年起愛買陸續推出「牛頭牌炊具BUFFALO」、「康寧餐具」與「比利時BergHOFF頂級鍋具」等餐具用品集點換購活動，2018年美國百年經典品牌康寧餐具集點換購共換出3萬9000組，業績破千萬元，即日起至明年1月12日再推出康寧餐具集點換購活動，會員單筆消費滿200元可集1枚貼紙，集滿5枚起可用57折起換購6款康寧餐盤和透明鍋；全台首賣的「康寧Generation 5吋碗2入組」，市價500元，會員憑印花貼紙5枚或HAPPY GO點數100點，可用149元加價購。

此外，愛買水湳店即日起至10月20日獨家推出「全麵煮藝」主題展，推出「支持在地名產農會特色麵、藝人首推拌麵、名店精選、MIT暢銷品牌、進口泡麵」70款麵類商品，其中，進口泰國限定版的「日清哆啦A夢杯麵」系列，共有5種口味，限量200杯。