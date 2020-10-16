42歲大陸女星劉濤在《還珠格格-天上人間》中飾演「慕沙公主」出道，後續靠古裝劇《琅琊榜》「霓凰郡主」、《羋月傳》「羋姝」在台灣走紅，不僅以深厚自然的演技被視為實力派女星，更連顏質都高到迷倒眾人，近日，她以一襲黑色流蘇魚尾裙出席活動，絕美照片一出立刻引發粉絲熱議。

近日，168cm的劉濤身穿一套女人味十足的魚尾裙公開現身，流蘇設計讓一雙白皙美腿更顯得神秘，若隱若現的透膚感十分性感，更一路開衩直逼腿根部位，絲毫看不出來已經年過40歲，曼妙身姿令人相當稱羨。

168cm的劉濤身穿一套女人味十足的魚尾裙公開出席活動。（圖／摘自微博@网易娱乐频道）

劉濤這套藏藍色長裙接近於黑色，簡潔大方又很能修飾身材，腰部褶皺的設計很顯瘦，加上金色流蘇點綴出亮點，讓整體造型看起來正式又優雅，在髮型方面則是走一個簡約風，搭配上精緻妝容，展現強大的巨星氣場。

168cm的劉濤身穿一套女人味十足的魚尾裙公開出席活動。（圖／摘自微博@刘涛官方网-漫境涛心）

保養得宜的劉濤再度因窈窕曲線引發話題，火辣模樣令粉絲們看了紛紛激動回應：「今日份的濤姐太溫柔啦」、「劉濤是溫柔本身」、「濤姐又來美圖狙擊」、「感覺骨子裡都是溫柔」等。