新北市iFG遠雄廣場生日慶活動於10月14日至10月25日登場。（iFG遠雄廣場提供）

新北市iFG遠雄廣場生日慶活動於10月14日至10月25日登場！看好遠雄U-TOWN廠辦台商回流、房市發燒、股市又熱，將祭出5GO精彩回饋：不但推出全館單筆消費滿3000送300（可累贈，部分店櫃除外）、指定品牌集雅社／富士按摩椅／宜得利滿萬送千（可累贈）、保養品明星商品下殺46折史上最多、更是首度推出二波話題、實用兼具的會員獨享來店禮，凡單筆消費滿5百元的發票即可免費兌換，以及7大銀行信用卡配合滿額禮、分期禮贈送刷卡禮，這次直接下重本，開出史上「最低門檻、回饋最高」精彩生日慶。

iFG遠雄廣場也祭出購物攻略即時解密，包括總經理報好康超值回饋，各類服飾、配件，數量為史上最多，男女鞋、運動品牌等都有破盤價。iFG遠雄廣場臉書粉絲專頁特開直播，由溫昆庭總經理帶領粉絲秒搶生日慶好康，線上下單享限量潮流單品優惠，送「漉 海鮮蒸氣鍋」餐券，再加碼抽1,500商品抵用券！

精打細算的消費者可以趁機入手單價較高的保暖衣物，為秋冬做好準備！絕對要擁有的百諾禮士【防風防潑水機能外套】，讓上下班通勤也能依舊散發時尚氛圍，定價7500元起，生日慶檔期期間限定1000元，直接下殺1.3折；遠雄獨家熱銷商品，運動品牌NIKE連帽上衣原價2180元，特價五折只要1090元、Pony運動休閒鞋43折只要990元，FILA紅黑色復古老爹鞋特價1980元等超強回饋，讓消費者超有感。

遠雄廣場寵愛消費者不遺餘力，誓言打造新北最大美食天堂，目前最受關注的就是「丸龜製麵」新開幕，生日慶期間獨家推出雙人餐(番茄雞肉烏龍麵＋湯烏龍麵＋炸雞＋炸白身魚＋燙野菜)原價314元，特價285元加贈飲料提袋(送完為止)；新開幕「幸福家」多項經典日式料理，不限金額消費加贈「招牌玉子燒兌換券」！「福勝亭」及「斑鳩的窩」也完成改裝重新開幕。

iFG遠雄廣場總經理溫昆庭表示，上半年受到疫情影響，全台百貨來客數下滑，今年生日慶可說是火力全開，為期12天的生日慶目標業績1億元，較去年成長逾20％，挾帶美食街高人氣，均有望刺激出人潮雙位數成長。更多訊息請至iFG遠雄廣場粉絲專頁查詢。