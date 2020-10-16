後疫情時代，百貨零售業的業績一路攀升，愈是頂級奢華的珠寶腕表，愈是不受疫情影響，而在眾多通路當中，又以鎖定尖端客層的本土鐘表店表現最為優異。已有40年歷史的寶鴻堂近兩個月與各大精品合辦VIP活動，多款珍稀腕表只在寶鴻堂專賣獨售，或在店內舉辦全台唯一一場的精品VIP晚宴，嬌寵寶鴻堂的VIP。

蕭邦L’Heure du Diamant白金鑽表，225萬元。（CHOPARD提供）

蕭邦L’Heure du Diamant玫瑰金鑽表，175萬元。（CHOPARD提供）

日前蕭邦 (CHOPARD)舉辦全台唯一一場VIP晚宴，地點就設在寶鴻堂台中店，除了雙方合作多年的堅定情誼外，寶鴻堂台中VIP傲人的消費實力，自然也是主要考量因素之一，蕭邦除了在店上設宴，並在晚宴上安排模特兒走秀，展示最頂級的珠寶表，包括鑲滿鑽石的L’Heure du Diamant鑽表和高單價珠寶表等，深受台中VIP的喜愛。

雅克德羅要價715萬7000元的錦鋰幻蓮自動玩偶表，旋轉表盤的設計讓錦鯉延著表圈泅游，十分有趣，全台僅在台北寶鴻堂展出。（Jaquet Droz提供）

雅克德羅（Jaquet Droz）最近有一批全球限量的高價自動玩偶表來台，即起至10月26日在寶鴻堂台北旗艦店展出，全台僅有一場，隨後就會離台。雅克德羅指出，寶鴻堂的客層很廣，從金字塔頂端到普羅大眾都有，頂級VIP的消費實力雄厚，加上寶鴻堂在地深耕數十年，服務有一定水準，深受VIP信賴、忠誠度很高，擁有一般百貨賣場專櫃或直營專賣店所沒有的優勢，是雅克德羅選擇只在寶鴻堂展售高價表的主因。