香奈兒耶誕彩妝視覺情境照。（香奈兒提供）

香奈兒耶誕彩妝視覺情境照。（香奈兒提供）

香奈兒超炫耀金燦脣膏 ＃127斜紋軟呢（限量），1380元。（香奈兒提供）

香奈兒單色恆彩鏈帶眼影 ＃925復古金（限量），1370元。（香奈兒提供）

香奈兒經典鏈帶頰彩盤（限量），2270元。（香奈兒提供）

精品美妝香奈兒全球彩妝創意與色彩設計師露西婭·皮卡從經典鏈帶汲取靈感，打造耶誕限量彩妝系列，讓香奈兒經典標誌成為今年耶誕最美的贈禮。

露西婭‧皮卡解構香奈兒元素，加入彩妝設計之中， 香奈兒經典鏈帶頰彩盤、香奈兒單色恆彩鏈帶眼影粉體表面都壓印著鏈帶圖騰，香奈兒超炫耀金燦脣膏則換上奢華的限量珍藏版管身。

在耶誕妝容設計上，露西婭‧皮卡以「香奈兒單色恆彩鏈帶眼影」堆疊上色，輕鬆就能推開暈染出金色眼影，她認為，不論是在眼瞼直接擦上眼影，或是先以遮瑕或蜜粉打底，都能均勻延展，在時裝大秀上，為了讓模特兒眼影更顯色，她會用遮瑕膏打底，這也是她的後台上妝小技巧。品牌建議，在使用上除了眼影盤內的眼影棒也可以使用專業眼影刷使用，以眼影刷扁平端沾取適量眼影，輕掃於整個眼瞼，增加深邃立體感。接著利用暈染刷頭將眼影向外輕掃並暈開邊緣輪廓。

除了金色眼影，耶誕彩妝也很強調輪廓立體，露西婭‧皮卡使用香奈兒經典鏈帶頰彩盤讓臉部展現自然亮澤感，她建議，以刷具前端較窄處沾取適量頰彩，刷在顴骨、太陽穴和鼻樑，創造打亮效果，如果想要暈染出溫暖光澤，可以用刷具扁平端大面積輕掃於臉頰和額頭等處，再帶到肩膀與前胸。刷上後以指腹將邊緣暈開，使頰彩與肌膚融為一體。她也分享專業彩妝關鍵，如果想要增加妝容的色彩與光澤，沾取少量頰彩刷在下巴、太陽穴和眉骨處，這也是快速提亮眼部的小秘訣。

「香奈兒超炫耀金燦脣膏」則加入耀眼的金燦粒子，「恆彩指甲油」也推出金色調，露西婭‧皮卡藉此系列致敬香奈兒女士對金色的鍾愛。