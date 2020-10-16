人氣韓國女星Jessica在個人Youtube頻道新一期主題《what's In My Bag》中分享日常包款以及隨身必備小物，首先亮相的便是FENDI ROMA SHOPPER 包款，不僅僅介紹平常會帶出門的物品，同時也提到這款購物包非常輕巧，大容量創造出足夠的置物空間，帆布材質也非常耐用，在外觀上也會特別硬挺有型，讓整體兼具典雅、舒適與細膩感性。

FENDI推出全新FENDI ROMA SHOPPER 包款，出自兼具典雅、舒適與細膩感性的早秋20系列，FENDI ROMA SHOPPER 包款採用織物製作，讓包款輕盈並帶有休閒度假風格，特殊設計貫徹FENDI與時俱進並不斷革新的精髓。

在 Instagram 查看這則貼文 Jessica Jung（@jessica.syj）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 7 日 下午 11:49 張貼

FENDI 在包款LOGO持續創新並添加趣味元素，包款上飾有刺繡“ FENDI ROMA”字樣，並以黑色對比線刺繡勾勒包款輪廓繡，以更具現代感的方式呈現品牌經典標識，呼應了品牌文化 DNA 亦蘊含永不停止創想的精神。

FENDI ROMA SHOPPER 包款內裡有含口袋的寬敞無襯裡隔層，方形設計增加容量同時也使包款整體顯硬挺，兩側並設計有兩個黑色繩索提柄，無論手提或肩背皆時尚有型；巧妙設計看似簡單低調卻又深藏巧思。

Jessica早秋日常愛包大公開 輕盈帆布硬挺詮釋休閒潮流（圖／品牌提供）

包款上明顯的FENDI刺繡字樣並未搭配任何色彩或是花樣，簡潔大方的設計便強烈展現度假時尚，而側邊亦設計有特殊造型綁帶、別出心裁，兼具辨識度與實用性，專爲緊隨時尚潮流的女性匠心打造，亦為旅遊必備包款。