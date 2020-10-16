中秋過後涼意漸起，明顯感受早晚溫差變化，日本流行時尚服飾品牌GU推出全新「多層次外衣新革命GET THE OUTER, GET STYLE」，以一衣多穿、隨心穿搭的單品因應多變的氣候。日本代言人福士蒼汰與中條彩未也跟上「多層次外衣新革命」，分別以襯衫外套系列與輕薄外套系列演繹初秋最時尚的穿搭，以最時尚的換季美學輕鬆應付初秋溫差！

輕薄外套light outer系列以簡約設計打造休閒或正式場合都適合的換季穿搭；襯衫外套shirts outer系列以恰到好處的厚薄度設計，可作為外罩襯衫也能當作層次內搭，其中CPO寬版大口袋襯衫外套更以時下最夯的oversize版型，打造男女都能輕鬆駕馭的俐落造型，提供能從初秋一路可以穿到冬季的跨季時尚單品。

日本代言人中條彩未潮流演繹GU多層次外衣新革命，以男女都型的早秋大勢單品，輕鬆應對換季溫差。（圖／品牌提供）

為了兼具秋冬保暖性及多樣時尚需求，多層次疊穿成為展現秋冬時尚態度的穿搭重點。GU輕薄外套light outer系列提供西裝外套、登山外套、針織外套等多元的款式選擇，恰到好處的厚薄度，讓消費者自在應對早晚溫差。簡單卻時髦的設計，不論休閒或正式場合都百搭實穿，輕鬆打造換季美學。

日本代言人福士蒼汰潮流演繹GU多層次外衣新革命，以男女都型的早秋大勢單品，輕鬆應對換季溫差。（圖／品牌提供）

在樣式的選擇上，GU提供最齊全、最時尚的材質與版型選擇，除了有燈心絨、仿皮、Double Face雙面織紋等多元材質，CPO大口袋、軍旅、綁帶等設計元素，也提供短、中、長版、Oversize、與無領設計的版型選擇，讓消費者可以輕鬆打造專屬個人的穿搭風格，自由玩轉時尚穿搭的樂趣。